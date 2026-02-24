Avertismentul de la vârful Pentagonului pentru Trump: „Trupele americane vor fi în mare pericol dacă atacă Iranul”

Un avertisment grav vine chiar de la vârful Pentagonului în contextul în care Donald Trump pare tot mai decis să ordone un atac aerian de amploare asupra Iranului. Generalul Dan Caine l-a avertizat pe șeful de la Casa Albă despre riscurile majore la care ar expune trupele SUA, din cauza lipsei de muniții și a sprijinului limitat din partea aliaților.

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA, a transmis în discuții interne că o eventuală operațiune militară împotriva Iranului ar putea pune în pericol trupele americane, pe fondul unui deficit de muniții critice și al sprijinului aliat insuficient, potrivit surselor citate de The Washington Post.

Avertismentul ar fi fost exprimat la o întâlnire de săptămâna trecută la Casa Albă, la care au participat președintele Donald Trump și principalii săi consilieri.

Sursele, citate de publicația americană citată anterior susțin că generalul a avertizat că stocurile SUA au fost afectate de sprijinul continuu acordat Israelului și Ucrainei, ceea ce poate crește riscurile pentru personalul american în cazul unei campanii majore.

Generalul american Caine, un om de încredere al administrației Trump

În paralel, în cadrul unor reuniuni recente de la Pentagon, Caine ar fi pus sub semnul întrebării amploarea unei eventuale campanii militare în Iran, privind complexitatea ei și posibilitatea apariției unor victime americane. Un punct sensibil ar fi, potrivit surselor, lipsa sprijinului din partea aliaților, factor care ar îngreuna logistic desfășurarea operațiunilor.

Într-un comunicat, biroul lui Caine a precizat că, în rolul său de principal consilier militar al președintelui, „oferă o gamă de opțiuni militare, precum și considerații secundare și impacturi și riscuri asociate, liderilor civili care iau deciziile de securitate ale Americii”. Caine, adaugă comunicatul, „oferă aceste opțiuni în mod confidențial”.

De la Casa Albă, Anna Kelly a transmis că Trump ascultă o „mulțime de opinii cu privire la orice problemă dată și decide pe baza a ceea ce este mai bine pentru securitatea națională a SUA”. Ea l-a descris pe Caine ca fiind un „membru talentat și foarte apreciat al echipei de securitate națională a președintelui Trump”.

La întâlnirea menționată ar fi participat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, directorul CIA John Ratcliffe, secretarul Apărării Pete Hegseth și consilierul Casei Albe Stephen Miller, potrivit surselor citate de The Washington Post.

Opiniile lui Caine, menționate anterior și de Axios, sunt considerate credibile în administrație, inclusiv pe fondul implicării sale în două operațiuni majore invocate de surse: asaltul asupra siturilor nucleare iraniene din vară și raidul din ianuarie pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Iranul, pregătit să răspundă militar în cazul unui atac din partea SUA

În același timp, oficiali americani și occidentali urmăresc semnale tot mai îngrijorătoare că Iranul ar putea pregăti atacuri dacă Trump ar ordona acțiuni militare la scară largă, potrivit The New York Times.

Miza crește în funcție de obiectivele pe care președintele Donald Trump le-ar fixa pentru o eventuală campanie. Lovirea programului de rachete al Iranului ar presupune atacarea a sute de ținte, inclusiv lansatoare mobile, depozite, sisteme de apărare aeriană și rute logistice, potrivit unui fost oficial al apărării citat de The Post.

Dacă, însă, obiectivul ar fi răsturnarea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, campania s-ar extinde la mii de locații și ar putea dura săptămâni sau luni, cu un consum mult mai mare de muniție și un risc mai ridicat de represalii.

În acest context, administrația ar fi concentrat o forță de atac importantă în Orientul Mijlociu, iar Trump ar analiza și un atac limitat, menit să pună presiune pe Teheran pentru un acord privind programul nuclear.

Iranul a semnalat deschidere pentru un acord, însă persistă divergențe, inclusiv asupra păstrării capacității de îmbogățire a uraniului. Discuțiile dintre negociatorii americani și iranieni sunt programate să fie reluate săptămâna aceasta la Geneva.

Statele arabe nu susțin atacarea Iranului

O altă vulnerabilitate semnalată de surse ține de sprijinul regional. Mai multe state arabe ar fi informat Washingtonul că nu vor permite folosirea bazelor lor pentru un atac împotriva Iranului, iar amenințările Teheranului privind represalii ridică semne de întrebare și asupra drepturilor de survolare. Un fost oficial al Pentagonului a rezumat dificultatea prin întrebarea:

„Cum vom putea face asta, mai ales dacă arabii nu ne permit să survolăm? Cum veți lovi sute, dacă nu mii, de ținte în toată țara?”, a spus fostul oficial.

Îngrijorările sunt amplificate și de consumul ridicat al unor muniții defensive esențiale, precum sistemele THAAD și rachetele Patriot, folosite intens în ultimele operațiuni din regiune. Rachetele Patriot rămân, totodată, printre cele mai solicitate echipamente și de către Ucraina.

SUA au ajuns în prezent la cea mai mare concentrare militară în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003. În acest climat, Washingtonul a ordonat evacuări de urgență ale personalului guvernamental american și ale membrilor de familie de la ambasada din Liban, pe fondul temerilor că Hezbollah ar putea fi atras într-o escaladare a războiului în Orientul Mijlociu.

