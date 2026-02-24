Meci DECISIV pentru Interul lui Chivu cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor. „Nu avem o obligație, ci o datorie”

Inter joacă returul play-off-ului optimilor Ligii Campionilor cu Bodo/Glimt și ar trebui să câștige la două goluri diferență pentru a a ajunge în prelungiri și la trei goluri pentru a se califica, după ce în tur a pierdut, 1-3.

Meciul se joacă marți, ora 22:00, pe San Siro. Dacă trece de Bodo/Glimt, Inter va evolua cu Manchester City sau Sporting Lisabona în optimi.

Meci decisiv pentru Interul lui Chivu cu Bodo/Glimt în Liga Campionilor

„Nu va fi ușor, trebuia să ne adaptăm mai bine la clima din Norvegia. Nu am reușit să facem asta, dar știam că echipa este puternică. Ceea ce s-a întâmplat în faza grupelor nu a fost o coincidență. Știam că ne pot cauza probleme, dar din păcate nu am fost la înălțimea meciului. Să sperăm că nu se va mai întâmpla acum.

Nu avem o obligație, ci o datorie. Trebuie să intrăm pe teren încrezători, știind că dacă există o echipă care poate schimba un rezultat ca acesta, aceea suntem noi. Nu trebuie să ne pierdem calmul, încrederea sau stima de sine. Un meci poate dura 120 de minute, cu prelungiri sau lovituri de departajare, trebuie să fim pregătiți de la început. Nu trebuie să fim disperați să marcăm devreme ca apoi să fim surprinși.

Știm că am pierdut cu 1-3 în prima manșă. Trebuie să facem tot ce putem pentru a fi competitivi. Dacă vrem să avem o șansă să avansăm, trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră, fără să ne gândim la nimic altceva. Nu putem schimba nimic din planul de meci. Evident, trebuie să recuperăm un rezultat, dar nu ne putem permite să pierdem încrederea și stima de sine. Un meci durează 90 de minute. Putem primi goluri, dar asta nu înseamnă nimic. Dacă o facem, vom continua să încercăm să revenim.

Trebuie să găsim maturitatea și calmul necesare pentru a face față anumitor situații. Trebuie să avem personalitate, organizare și echilibru. Valoarea individuală a acestor jucători este, de asemenea, crucială. Într-un meci de fotbal, ai nevoie de multe ingrediente pentru a atinge obiectivul”, a declarat Cristian Chivu.