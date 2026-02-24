Zelenski, după 4 ani de război cu Putin: „Lukașenko e complice, poporul din Belarus nu este, deocamdată” / „M-a sunat la începutul invaziei, și-a cerut scuze, nu am avut cea mai plăcută conversație”

Rusia încearcă, în continuare, să implice Belarusul și mai mult în războiul său împotriva Ucrainei, a avertizat președintele Volodimir Zelenski în primul său interviu acordat presei belaruse de la începutul invaziei la scară largă, preluat de Meduza.

Într-o declarație acordată publicației independente Zerkalo, care activează în exil, Zelenski a discutat despre regimul lui Aleksandr Lukașenko și implicarea Belarusului în războiul care intră, astăzi, în cel de-al cincelea an.

„Întotdeauna am avut un mare respect pentru Belarus și pentru poporul belarus. Am fost în Belarus de multe ori”, a spus Volodimir Zelenski.

Zelenski: „Pentru ucraineni, în acest moment, Belarus este un aliat al agresorului”

Președintele Ucrainei a punctat că Rusia lui Putin are un aliat în Belarus, prin președintele Alexandr Lukașenko, iar oamenii ar trebui să înțeleagă că – atunci când zboară rachete – „ucrainenii mor”.

„Dar, sincer, după ce a început războiul… Nu a fost doar un sentiment de resentiment. Suntem pe punctul de a înțelege că nu doar Rusia a început războiul, ci că Federația Rusă are un aliat – Belarus.

Slavă Domnului că vorbim despre regimul Lukașenko, nu despre poporul belarus. Cu toate acestea, belarușii trebuie să înțeleagă că atunci când zboară rachete, ucrainenii mor. Și pentru ucraineni, în acest moment, Belarus este un aliat al agresorului – Rusia.

Belarus știe exact ce se întâmplă pe teritoriul său. Nu mai este posibil să spunem că rachetele care zboară spre Ucraina «sunt acolo de mult timp și nu controlăm lansările», așa cum mi-a spus Lukașenko la începutul invaziei la scară largă.

Acum, pe teritoriul belarus au apărut relee de semnale de la drone, iar această nouă tehnologie îi ajută pe șahzii ruși să atace poporul, civilii și sistemul nostru energetic, oferind ajustări de țintire. Iar următorul pas este pregătirea unui amplasament pentru staționarea unui sistem de rachete balistice Oreshnik în Belarus”, a spus Volodimir Zelenski.

„Suntem într-un punct în care belarușii trebuie să înțeleagă toate riscurile”

Potrivit lui Zelenski, toate acestea sunt „pași noi”, nu „acțiuni vechi” care nu erau la îndemâna lui Lukașenko.

„Acum, depinde cu siguranță de el și de autoritățile din Belarus. Suntem într-un punct în care belarușii trebuie să înțeleagă toate riscurile.

Rusia a vrut întotdeauna să tragă Belarusul în acest război, astfel încât poporul și soldații belaruși să lupte împotriva ucrainenilor.

Acum demonstrăm prin măsuri politice poziția noastră cu privire la faptul că este atras în război și îl ajută pe Putin. Dar acestea sunt exclusiv măsuri politice și economice, care nu afectează finanțele belarușilor de rând. Este vorba doar despre o singură persoană.

Dacă Lukașenko nu își revine și nu se oprește, vom continua această politică.

Politica de sancțiuni este primul pas.

În prezent, lucrăm la baza legală pentru continuarea acesteia. Aceasta nu îl va viza doar pe Lukașenko, ci și cercul său apropiat, fiii săi și așa mai departe. Și vom monitoriza tot ajutorul militar pe care îl oferă Rusiei.

Adevărul este că aceasta este o crimă – ei l-au ajutat pe agresor, iar civilii au murit după aceste atacuri”, a mai declarat Volodimir Zelenski în interviul acordat publicației independente Zerkalo.

„Există probleme separate atunci când vine vorba de Lukașenko, Belarus și poporul belarus”

Liderul de la Kiev a precizar că, din punct de vedere geopolitic, Ucraian a fost întotdeauna foarte atentă, iar „agresiunea belarusă” nu a fost discutată la ONU pentru că acțiunile lui Lukașenko trebuie separate de Belarus și de poporul belarus.

„Întotdeauna am fost foarte atenți din punct de vedere geopolitic. Când ridicăm rezoluții la ONU, de obicei nu vorbim despre agresiunea belarusă.

Nu ne-am permis niciodată să facem acest lucru pentru că credem că există probleme separate atunci când vine vorba de Lukașenko, Belarus și poporul belarus.

Unii ruși întreabă: «Care este diferența? De ce suntem noi, în Rusia, responsabili pentru că Putin a început războiul, dar belarușii nu?»

Pentru că Lukașenko nu a început războiul – Putin a făcut-o. Lukașenko este complice, dar oficial, armata belarusă nu se află pe teritoriul ucrainean.

Armata rusă se află (n.red. – în Ucraina) și, prin urmare, rușii care plătesc impozite și, prin urmare, susțin armata sau cei mobilizați în cadrul acesteia sunt criminali direcți.

„Nu am reacționat imediat, eram teribil de supărat pe el și nu am vrut să vorbesc”

„Lukașenko este complice, dar, deocamdată, poporul belarus nu este”, mai spune Zelenski. „De ce «deocamdată»? Pentru că belarușii sunt atrași în acest război. Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple”, continuă președintele Ucrainei.

„M-a sunat (n.red. – Lukașenko) la începutul invaziei la scară largă și a vrut să vorbim. Nu am avut cea mai plăcută conversație, dar s-a întâmplat.

Și-a cerut scuze și se temea foarte tare că vom lansa atacuri de represalii. Chiar a spus: «Hai, atacă rafinăria de petrol Mozyr», pentru că nu știa de ce eram capabili.

Cred că și-a dat seama că nu reușiseră să ne «elimine» oamenii, armata și pe mine personal în primele 24 de ore. Și odată ce și-a dat seama de asta, a început să caute o ocazie să comunice cu mine. Nu am reacționat imediat; eram teribil de supărat pe el și nu am vrut să vorbesc. Practic, așa a decurs conversația noastră”, a dezvăluit Volodimir Zelenski.

