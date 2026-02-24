Miruță se folosește de războiul din Ucraina pentru a-și ataca adversarii. Îi acuză de „propagandă” și „minciuni” pe cei care au îndrăznit să-l critice

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj la patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, în care critică adversarii politici pentru răspândirea unei așa-zise „propagande”.

Radu Miruță pare să profite de momentul ce marchează patru ani de război în Ucraina, pentru a-și ataca adversarii politici, dar și pentru a justifica miliardele de euro împrumutate de România prin programul SAFE.

Ministrul își manifestă, inițial, aprecierea pentru românii care i-au ajutat pe sinistrații de război.

„Acum 4 ani, lumea s-a schimbat într-o dimineață. Un război în Europa, ceva ce mulți dintre noi credeam imposibil, a început chiar lângă granița noastră.

În primele zile, România a fost extraordinară.

Ne-am deschis casele. Am ajutat. Am arătat solidaritate. Am fost oameni”, a precizat Miruță pe Facebook.

„E trist că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea”

Acesta, însă, schimbă, radical, tonul discuției și devine defensiv și moralist. Miruță încearcă să-i convingă pe românii, care se opun ajutorului militar și financiar către Ucraina, ca sunt manipulați de propagandă. Menționăm că Radu Miruță a îndatorat România cu 17 miliarde de euro către Uniunea Europeană, prin programul SAFE, pentru înzestrarea armatei.

„Azi, acea solidaritate s-a transformat în suspiciune, ceartă și manipulare. Ni se spune că avem drumuri proaste, școli slabe și spitale insuficiente pentru că am ajutat Ucraina. Fals.

Avem exact țara pe care am construit-o noi în 36 de ani de democrație. Problemele noastre nu sunt vina victimelor unui război. E trist că propaganda a ajuns să ne dezbine familiile.

E trist că minciuna a devenit mai puternică decât realitatea.

Realitatea este simplă: la doi pași de noi se moare. Oameni nevinovați își pierd casele, familiile, viitorul, totul din ambiția unui regim agresiv. Asta nu e opinie. E fapt.

Istoria nu va ține minte zgomotul, manipularea sau frica. Va ține minte că România, chiar și dezbinată, a ales partea corectă.

Și asta face diferența între un popor mic și unul mare”, a transmis Radu Miruță.

Sindicaliștii către Miruță: „Ne-am săturat de minciuni”

Amintim că luni, 23 februarie, reprezentantul Blocului Național Sindical l-a acuzat pe Radu Miruță că ar fi mințit în legătură cu beneficiile programului SAFE pentru România. De asemenea, sindicalistul a susținut că l-a provocat la un dialog pe ministru, însă acesta ar fi refuzat.

„La finalul săptămânii trecute într-o emisiune tv, opinia publică din România a privit stupefiată cum ministrul Apărării, Radu Miruță a devenit apostolul programului european SAFE. Ne-a făcut astfel apologia beneficiilor programului SAFE, printre care aminitim (din declarațiile sale): achizitiile prin SAFE sunt la jumătate de preț, plăți care încep peste 10 ani, dobânzi mici, proiecte cu localizare obligatorie în România. Adevărul este, domnule ministru Miruță, că ne-am săturat de minciuni! În urmă cu două săptămâni, ați acceptat invitația unui moderator de a dezbate, împreună, față-n față cu liderul BNS, situația programului SAFE. Apoi, am fost surprinși să constatăm că, în locul unui astfel de dialog clariifcator, ați preferat să acceptați un monolog într-un alt studio tv”, se arată în comunicatul BNS.ț

Miruță, acuzat că este marioneta UE

În încheiere sindicaliștii BNS susțin că Radu Miruță ar face, de fapt, jocul Uniunii Europene.

„La fel ca predecesorii dvs., jucați un rol secundar într-o piesă scrisă de alții! La fel ca în alte dăți, absența unor răspunsuri clare, la întrebările de mai sus, ne va întări convingerea că și de data asta am intrat nepregătiți în negocieri!” se arată în comunicat.

FOTO: Mediafax

