Pentru prima dată în 153 de ani, un ziar nu a putut fi tipărit din cauza ninsorii și a viscolului

Ninsoarea și viscolul au împiedicat apariția ediției zilnice a Boston Globe, scrie Mediafax. Incidentul este primul de acest tip din istoria de 153 de ani a publicației americane.

Ziarul nu a fost tipărit deoarece angajații nu au putut ajunge la tipografie.

Zăpadă de aproape 1 metru în Masachusetts

Ninsoarea și viscolul au determinat conducerea ziarului Boston Globe să anuleze tipărirea ediției, o decizie luată în premieră în 153 de ani de existență. Vremea rea a împiedicat personalul să ajungă la tipografia Globe pentru a tipări ziarul de marți, au explicat reprezentanții pe site-ul web.

Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că, luni seara, 23 februarie, în anumite părți din comitatul Bristol, Massachusetts, unde se află tipografia, s-a ajuns la un strat de zăpadă de 81 de centimetri.

The Globe a transmis că abonații la ediția tipărită vor primi miercuri ziarul de marți.

Marți este prima dată când conducerea Globe a oprit producția de la tipografie de la înființarea ziarului în 1872. Totuși, grevele muncitorilor au perturbat tipărirea ziarului de câteva ori în anii 1950 și 1960.

Cei de la Globe susțin că s-au mai confruntat cu ierni foarte grele. Pe 7 februarie 1978, în timpul unui viscol puternic, tipografia a tipărit câteva mii de exemplare. Puține ziare au ajuns la cititori deoarece grămezile de zăpadă au împiedicat camioanele să se deplaseze la distanța de clădirea tipografiei.

Viscolul de luni a stabilit recorduri de ninsoare în Rhode Island. Pe Aeroportul Internațional T.F. Green, din Warwick, stratul de zăpadă a măsurat 96,5 centimetri, depășind un record din 1978.

