Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Apele teritoriale ale României se întind până la 22 km în largul Mării Negre. Neptun Deep este la 160 km față de țărm

Alexandra Anton Marinescu
23 ian. 2026, 06:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat, pas cu pas, cum funcționează garanțiile de securitate din Tratatul NATO și de ce proiectul Neptun Deep nu intră sub incidența articolului 5. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Articolul 5 și condiția atacului pe teritoriu

Profesorul a pornit de la textul Tratatului de la Washington și a explicat faptul că activarea garanțiilor de securitate nu este automată. Pentru ca articolul 5 să se aplice, atacul trebuie să aibă loc asupra teritoriului unui stat membru. Acest lucru este detaliat clar în articolul 6, care precizează unde se descarcă efectiv garanția de securitate.

Deci, ca să poți angaja garanțiile de securitate ale articolului 5, atacul inamicului trebuie să se producă unde? Asupra teritoriului. Foarte important, articolul 6 îți arată unde se descarcă, efectiv, garanția de securitate. Dar descărcarea garanției de securitate, specific, așa cum spune articolul 6, se face unde? Teritorial, în frontierele recunoscute internațional.

De ce Neptun Deep nu este acoperit de articolul 5

Valentin Stan a explicat diferența dintre apa teritorială și zona economică exclusivă. Marea teritorială a unui stat se întinde până la maximum 12 mile marine, adică aproximativ 22,224 kilometri de la linia de bază a coastei. Dincolo de această limită începe zona economică exclusivă. Acolo statul are drepturi economice, dar nu suveranitate teritorială. Neptun Deep se află în această zonă, nu în apa teritorială a României. Prin urmare, un atac asupra Neptun Deep nu este considerat un atac asupra teritoriului României, în sensul articolului 6.

Deci Marea noastră teritorială, de la coastă, se duce spre 22,224 kilometri. De aici până la 370 este zona economică exclusivă a României. Vom vedea imediat ce înseamnă asta, dar nu e apă teritorială. Deci, practic, Neptun Deep se află într-o zonă a Mării Negre care nu este apă teritorială și, automat, nu intră sub incidența alineatului 1 din articolul 6 din Tratatul de la Washington. De aia Gheorghiță spune, dragii mei, că Neptun Deep nu este acoperit de garanțiile de securitate ale Tratatului de la Washington.

