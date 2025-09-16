Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Autostrada A7 a fost trecută de la finanțare din împrumut la grant și apoi iar la împrumut

Alexandra Anton
16 sept. 2025, 11:07, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat situația autostrăzii A7 și modul în care finanțarea ei a fost mutată de pe împrumuturi pe granturi, apoi din nou pe împrumuturi. Analistul a subliniat cum mecanismele europene împing România spre împrumuturi, chiar și atunci când există bani nerambursabili. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Românii trebuie să știe că A7 se face din granturi

Valentin Stan a folosit un exemplu pentru a arăta absurdul situației în care un stat refuză banii nerambursabili și preferă împrumuturile. El a explicat că, la finalul lunii iulie 2025, cinci loturi din autostrada A7 au fost trecute pe finanțare nerambursabilă.

Spune-mi și mie, Marius, dacă vrei să faci o autostradă în România, ție cum ți-ar plăcea să o faci? Să-ți dau niște bani de pomană sau să iei niște bani cu împrumut? Adică tu vrei să-mi spui mie că dacă eu ți-aș da acum ție niște bani cu pomană, tu i-ai lua. Și vine și domnul de acolo și zice: Bă, Marius, tu iei bani de pomană, ești prost? Ia cu împrumut de la mine. Și tu zici:  Bă, aș prefera totuși pe ăștia de pomană. Dar vin eu și zic: He, he. A fost numai așa, ca să te încerc. Îți iau banii ăia pe care vrei tu să-i folosești să faci autostrăzi din România, bani de pomană. Ți i-am luat. Și atunci tu ce ai să faci? Te duci acasă la doamna și-i spui:  Iubirea mea! Sărută-mă! Victorie! Fac autostrada din împrumut. Așa faci? Te duci la doamna să te lauzi că ai pierdut banii. Cum cine a făcut asta? Țara ta a făcut asta. Fii atent acolo. Asta este o publicație. Și zice: România va muta cinci loturi din autostrada Moldova A7 de pe împrumuturi, pe granturi. Vezi că e în PNRR?. Știi că acela avea cele două componente. Împrumuturi și granturi. Da. Bă, și a venit ăla, grizonantul. Grizonantul. Și, vezi tu, a mutat de pe împrumuturi pe granturi. Ce spunea Nicușor? Nu contează ce fac. Important e să se priceapă. Au trecut de pe împrumuturi pe granturi. Bă, ia uite. Practic cinci loturi din A7 de o valoare de peste 2 miliarde de euro. Adică bani nerambursabili. Finalizăm A7 ceea ce mi se pare un lucru foarte bun. Românii să știe că pe PNRR autostrada A7 se termină pentru că avem fondurile pe componenta de grant nerambursabil. Succes al PNRR-ului român. Când am spus asta? 30 iulie 2025. Decoamdata ai aflat că ai trecut autostrada A7 pe grant de pe împrumut.

SAFE e o gărgăriță inventată ca să ne oblige să ne împrumutăm

Stan a criticat și mecanismul SAFE, introdus de Ursula von der Leyen, despre care susține că este menit să forțeze statele să ia împrumuturi pentru înarmare și infrastructură. El a explicat că România a mutat din nou finanțările de pe granturi pe împrumuturi.

„SAFE e o gărgăriță inventată de micuța von der Leyen ca să te oblige pe tine să te împrumuți ca să cumperi arme de la europeni. (…) Noi avem autostrăzi pe grant, nu pe împrumut. Corect. Deci am trecut-o în PNRR pe autostrada 7 de la împrumut la grant. Bani nerambursabili. (…) Ce a vrut să spună Dragoș Pîslaru? Am trecut miliarde de pe grant pe împrumut, uitați-vă la noi ce proști suntem.

