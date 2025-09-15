Valentin Stan: Avem cel mai mare număr de POSTURI în Guvern de până acum

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Kelemen Hunor legată de reforma instituțiilor statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre reforma instituțiilor statului. Acesta s-a legat de o declarație a lui Kelemen Hunor care susținea că statul trebuie să intre la cură de slăbire. Istoricul a dedus că statul este hipertrofic. De aici și concluzia că multe instituții, mai ales cele nerelevante, trebuie să dispară. Stan susține că acest Guvern a tăiat de la profesori, a introdus CASS pentru mame și pensionari, sub pretextul acestei cure de slăbire. În același timp, spune acesta, s-au îmbuibat cu posturi de viceprim-ministru.
Deci, statul e hipertrofic. Da? Trebuie să îl punem la cură de slăbire. gras. Adică să fie mai puține instituții… Să fie mai puține instituțiile alea nerelevante și așa mai departe. Până aici, ai înțeles? O să zici, ce legătură are asta cu ce a zis Nicușor? Ține-te. Deci ai înțeles cum e cu… Trebuie cură de slăbire. Acum, fii atent! Ce spune Brăduțul de la Cârța (n.r. Kelemen Hunor)? Zice așa, bă, trebuie să reducem din aparatul ăsta al statului. Bine, zice micuțul jurnalist, da, să reducem. Dar voi ați umflat Guvernul, v-ați îmbuibat în posturi, le spuneți oamenilor că îi dați afară și voi vă faceți grămezi de posturi de viceprim-ministru. Aveți cel mai mare guvern de până acum pentru că nu vă mai săturați. Puneți CASS la pensionari, la mămici. Dați afară profesori și le spuneți că același salariu, a doua zi. Dar voi vă umflați, îmbuibaților, în posturi guvernamentale. La care ăsta zice, păi stai să vezi, că poate atunci, poate să mai vedem, poate suntem eficienți. Ce-ai făcut, mă? Nicușoare, când a venit profesorul și ți-a spus că ăștia distrug și tu ce le-ai zis? Lasă-i să distrugă, vorbim peste două luni. Ce zice Brăduț de la Cârța? Lasă-i mă așa, că vorbim. Ăsta nu mai dă un termen. Proști, proști, dar tu ai mai văzut proști mai mari ca ăștia? Cum să vii tu și să îmi spui că trebuie să facem un Guvern mai subțire? Da, dar voi v-ați făcut cinci posturi de viceprim-ministru.