Valentin Stan: Avem cel mai mare număr de POSTURI în Guvern de până acum

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Kelemen Hunor legată de reforma instituțiilor statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Voi vă umflați, îmbuibaților, în posturi guvernamentale

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre reforma instituțiilor statului. Acesta s-a legat de o declarație a lui Kelemen Hunor care susținea că statul trebuie să intre la cură de slăbire. Istoricul a dedus că statul este hipertrofic. De aici și concluzia că multe instituții, mai ales cele nerelevante, trebuie să dispară. Stan susține că acest Guvern a tăiat de la profesori, a introdus CASS pentru mame și pensionari, sub pretextul acestei cure de slăbire. În același timp, spune acesta, s-au îmbuibat cu posturi de viceprim-ministru.