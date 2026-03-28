Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau

În ediția din 23 martie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, analistul Valentin Stan a oferit o perspectivă incisivă asupra reacțiilor Americii și Europei față de escaladarea tensionelor provocate de Iran. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Pornind de la un comentariu ironic despre diferența dintre SUA, o națiune puternică și o adunătură de republicani de-ai noștri de la Ploiești, Stan a trecut rapid la analiza strategică a evenimentelor recente. Stan a subliniat că SUA au reacționat ferm, acordându-i Iranului un ultimatum de 48 de ore pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, un gest care subliniază importanța înțelegerii mișcării plăcilor tectonice în geopolitică.

Trebuie să înțelegem câteva lucruri foarte importante, pentru că altfel nu sesizăm mișcarea plăcilor tectonice în poveste. În momentul în care Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile, își imaginează cineva că asta face o națiune puternică în război? Este un semn de slăbiciune. Încearcă să influențeze ostilitățile altfel, decât luptând direct cu inamicul. Și atunci încearcă să blocheze economia planetară, subliniază Stan.

Valentin Stan reamintește strategia de bază a Teheranului: declanșarea de mișcări sociale în țările musulmane din Golf, pentru a le împiedica să intre în război alături de Israel împotriva unei alte națiuni musulmane.

Ți-am spus care a fost strategia inițială. Să determine mișcări sociale în țările musulmane din Golf, care nu puteau să meargă la război împotriva unei țări musulmane aluturi de Israel, conchide profesorul

