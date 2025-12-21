Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Când se întâlnesc doi șefi de stat strângerea de mână arată relația de subordonare

Valentin Stan: Când se întâlnesc doi șefi de stat strângerea de mână arată relația de subordonare

Serdaru Mihaela
21 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show

În emisiunea „Marius Tucă Show” de pe 15 decembrie 2025, moderatorul emisiunii și analistul politic Valentin Stan au disecat cu umor și ironie comportamentul președintelui Nicușor Dan în timpul unor întâlniri oficiale. Marius Tucă, comparându-l cu personaje din „Alice în Țara Minunilor” și subliniind lipsa de protocol. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a analizat clipuri video cu Dan la paradă militară, la întâlniri cu lideri internaționali precum Macron, Trump sau Putin, evidențiind erori de gestică și comportament.

Stan a mai râs de modul în care Dan ține mâinile drepte pe vipușcă, glumind că Securitatea nu putea să nască decât un om cu vipușcă. A criticat întoarcerea inutilă a lui Dan pentru poză, de parcă ar vrea să-l adune de pe jos sau se uita la pomul de Crăciun, crezând că-l fotografiază din globulețe.

Stan a ironizat că echipa lui Dan nu i-a explicat nimic și a încheiat că aceste greșeli sunt vizibile. Acesta mai subliniază contrastul dintre protocolul internațional și stilul rigid al lui Nicușor Dan.

Uite-te cum dă mâna Nicușor cu Macron. Vezi? Și îl trage spre el. Deci, ăsta-i strânsul de mână de forță care arată și transmite cine este stăpînul, subliniază Stan

