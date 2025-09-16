Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Copilul ucrainean a cerut un telefon soldatului RUS pentru a putea să-și sune bunica ucraineană

16 sept. 2025, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a relatat intervenția unei mame ucrainene în fața Parlamentului European, o poveste despre copii luați din zonele ocupate și duși în Rusia, și a comentat modul în care discursul a fost folosit politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

O poveste adusă în plen: mama, nepotul și imaginea copiilor terifiați

Valentin Stan a introdus scena din Parlamentul European. Ursula von der Leyen a prezentat situația unei femei cu șapte copii, care și-a salvat nepotul capturat de trupele rusești. Profesorul a explicat că această formă de prezentare are rol simbolic: omagierea victimei în fața Adunării. Povestea este una cu final fericit, dar cu multiple neconcordanțe.

E timpul să le spunem o poveste. Deci băi, Marius, fii atent aici. O mamă de copii, șapte copii și patru nepoți, vine să-ți spună o poveste. În Parlamentul European. Ca să vezi tu ce răi sunt rușii. De altfel, este un mandat de arestare pe nume lui Vladimir Putin. Hai să începem cu mandatul. Deci vezi, ăsta e mandatul pentru Vladimir Putin. Ar fi responsabil pentru crima de război de portare ilegală a populației copiilor și cea de transfer ilegal al populației copiilor din zonele ocupate ale Ucrainei. Deci, fură, răpește copii Putin. Păi noi nu contestăm asta. Nu contestăm pentru că nu e treaba noastră. Pe de altă parte, eu știu foarte bine fiind intoxicat de propaganda rusă, că sunt mii de copii în zona frontului, nu? Frontul este în Ucraina. Și că acești copii sunt lăsați, practic, de izbeliște. Rusii îi adună și îi duc. În Rusia, în părți care fac acum parte integrantă din Rusia. Pentru a-i proteja. Ăștia spun că vor să-i rusifice. Ca să nu mai fie niciun fel de dubiu cu privire la ce face Putin în Ucraina, mama a șapte copii, a patru nepoți, a fost invitată în Parlamentul European. Noi, după aceea, vom desface ce zice doamna von der Leyen. Dar uită-te la fața terifiată a acestui copil în timpul discursului, pentru că la un moment dat le va cere celor doi să se ridice în picioare pentru a fi omagiați de distinsa adunare. Asta este o figură de stil pe care a copiat-o, dacă mai ții tu minte, din acele fabuloase ședințe ale Congresului American, unde se prezintă starea națiunii și unde sunt invitați oameni importanți, care ori au avut de luptat împotriva dictaturii, ori s-au sacrificat pentru America și în felul ăsta li se aduce un omagiu. Și a zis și ea să facă la fel. Arătând atrocitățile, fața odioasă a Rusiei. Hai să vedem ce spune mama a șapte copii în Parlamentul European, dragul meu, după care, sigur, vom face și noi o mică analiză și vom vedea ce a spus. Deci citim ce a spus von der Leyen, nimic altceva, e limba engleză jos pentru verificare. Ce aflăm de la mama a șapte copii? În câteva zile soldații ruși au luat cu asalt orașul. L-au dus pe Sasha și pe mama lui în ceea ce rușii numeau o tabără de filtrare. Apoi Sasha a fost luat de acolo. I-au spus că nu are nevoie de mama lui. Deci ai înțeles? Deci niște ruși au venit la Sasha și i-au spus așa: Tu n-ai nevoie de mama ta. Îi spui unui copil așa ceva. Ca și cum i-ai cumpăra o bicicletă nouă. Pai au zis că îl trimite în Rusia. L-au trimis în Donețk. Eu am înțeles că ei luptă pentru integritatea teritorială. Sau înțeleg că mama a șapte copii confirmă că ăsta e teritoriul rusesc. Tu ce crezi? Dar Sasha, micuțul Sasha, care nu mai avea mamă, pentru că mergea la mamă rusoaică, între soldații ruși fioroși, care au atacat orașul și au distrus tot, micuțul Sasha, pe drum… Îi cere unui străin, oare ce străin putea fi ăla decât un soldat rus? Că doar l-au luat soldații ruși să-l ducă în Rusia să-l facă rus, la mamă rusoaică. Îi cere să îi dea telefonul. Și ghici ce a făcut el cu telefonul! El care trebuia să fie rus, să uite de mamă, să uită de țară, să uită de tot! Bă, a sunat-o pe bunica în Ucraina!

Invitatul susține că astfel de momente sunt folosite simbolic de către președinta Comisiei pentru a arăta fața odioasă a agresorului și a genera susținere politică, chiar dacă povestea este una presărata cu mai multe neconcordanțe.

