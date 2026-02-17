Havana, presată de Trump să încheie un acord cu Washingtonul: „Cuba este în prezent o națiune în faliment. Trebuie să negocieze cu SUA”

Președintele Donald Trump a descris Cuba drept o „națiune în faliment” și a cerut Havanei să încheie un acord cu Statele Unite, respingând însă ideea unei intervenții pentru răsturnarea regimului, pe fondul crizei energetice și al presiunilor economice tot mai mari.

Președintele Donald Trump a declarat luni că Cuba se află într-o situație economică critică și ar trebui să caute un acord cu Washingtonul, în contextul agravării penuriilor de combustibil și al dificultăților sociale cu care se confruntă populația, scrie The Hill.com.

„Cuba este în prezent o națiune eșuată și nu are nici măcar combustibil pentru avioane. Își blochează pista de decolare. Marco Rubio discută în prezent cu Cuba, și ar trebui să ajungă la un acord, deoarece este o amenințare umanitară”, a declarat Trump reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One.

Întrebat dacă Statele Unite ar putea lua în calcul o operațiune de răsturnare a guvernului de la Havana, după modelul intervenției din Venezuela, când a fost capturat președintele Nicolás Maduro, liderul american a respins această ipoteză.

„Nu cred că este necesar”, a afirmat Trump.

Criză totală în Cuba

Declarațiile vin în condițiile în care Cuba traversează o criză severă, marcată de întreruperi frecvente de curent și de lipsa combustibilului, situație agravată de intensificarea embargoului american impus de zeci de ani.

Mai multe companii aeriene au suspendat zborurile către Cuba, deoarece sancțiunile impuse asupra petrolului din Havana amenință călătoriile internaționale, serviciile medicale și turismul în această țară. Țara depindea în mare măsură de transferurile de petrol din Venezuela, care au fost acum oprite în urma capturării liderului regimului Nicolás Maduro.

Administrația Trump restricționează comerțul cu Cuba, invocând legăturile strânse ale acesteia cu Iranul, Rusia și China ca motive pentru pauză, în speranța răsturnării actualului regim. Casa Albă a amenințat că va pedepsi orice țară care vinde sau furnizează direct sau indirect petrol Cubei.

Joia trecută, Mexicul a trimis două nave cu 800 de tone de ajutoare către insulă și intenționează să trimită mai multe, în efortul de a sprijini persoanele care au nevoie urgentă de resurse.

„Avem mulți cubano-americani minunați, care vor fi foarte fericiți când vor putea să se întoarcă și să-și salute rudele și să facă lucruri pe care ar fi trebuit să le poată face de mult timp”, a declarat președintele luni. „Sunt foarte interesat de oamenii care se află aici și care au fost tratați atât de rău de Castro și de autoritățile cubaneze, au fost tratați îngrozitor. Așa că vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Dar Cuba și noi, suntem în discuții. Între timp, există un embargo. Nu există petrol, nu există bani, nu există nimic”, a continuat el.

În paralel, Washingtonul face presiuni asupra altor state pentru a opri livrările de petrol către Havana.

„Aceasta este o amenințare umanitară”, a recunoscut Trump, referindu-se la penuria de combustibil care afectează grav viața de zi cu zi a cubanezilor.

