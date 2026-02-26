26 Februarie, calendarul zilei: Ionuț Dolănescu împlinește 54 de ani. Un an de la decesul actriței Michelle Trachtenberg, la doar 39 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 26 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ionuț Dolănescu este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România. S-a născut pe 26 februarie 1972, în Bucureşti, fiind fiul renumiților artiști Ion Dolănescu și Maria Ciobanu, două nume de referință ale folclorului românesc. Crescut într-un mediu artistic, a intrat în contact cu scena încă din copilărie, debutând la doar câțiva ani în spectacole și emisiuni televizate dedicate muzicii populare. Repertoriul său cuprinde doine, hore, sârbe și cântece de petrecere, multe inspirate din zona Olteniei, regiune strâns legată de activitatea tatălui său. De-a lungul timpului, a lansat numeroase albume și a susținut concerte atât în România, cât și în comunitățile românești din Statele Unite, Canada și Europa. Pe lângă cariera artistică, a avut și o implicare politică, fiind deputat în Parlamentul României în legislatura 2008–2012. Prin activitatea sa artistică susținută, el continuă să promoveze valorile tradiționale ale muzicii populare românești, păstrând vie moștenirea culturală a familiei Dolănescu.

Michelle Trachtenberg a fost o actriță americană apreciată pentru rolurile sale din televiziune și film, devenind celebră încă din copilărie. Născută pe 11 octombrie 1985, la New York, și-a început cariera în reclame și producții pentru tineri, remarcându-se rapid prin naturalețe și expresivitate. A devenit cunoscută la nivel internațional prin rolul Dawn Summers din serialul Buffy the Vampire Slayer, iar mai târziu a câștigat un nou val de popularitate interpretând-o pe Georgina Sparks în Gossip Girl. A jucat și în filme precum Harriet the Spy (1996), EuroTrip (2004) și 17 Again (2009). Michelle Trachtenberg a murit pe 26 februarie 2025, la vârsta de 39 de ani. În ultimele luni de viață, aceasta trecuse printr-un transplant de ficat și se confruntase cu mai multe probleme de sănătate. Rămâne în memoria publicului drept una dintre figurile emblematice ale culturii pop din anii ‘90 și 2000.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1802: Victor Hugo 🇫🇷✒️ Notre-Dame de Paris (1831), Mizerabilii (1862)

🎂1912: Iuliu Bodola 🇷🇴🇭🇺⚽️ a jucat în echipa națională de fotbal a României la campionatele mondiale de fotbal din 1934 (Italia) și 1938 (Franța), precum și pentru echipa națională de fotbal a Ungariei (1940-1948). Pentru o perioadă lungă (50 de ani) a fost golgheterul absolut al României, cu 30 de goluri. Ulterior a fost depășit de Gheorghe Hagi și Adrian Mutu, cu 35

🎂1932: Johnny Cash 🇺🇸🎬 considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului al XX-lea. A fost cunoscut datorită vocii sale grave, joase de bariton, sunetul și senzația unui „tren de marfă” pe care o crea trupa sa, Tennessee Three, precum și pentru atitudinea și stilul său de îmbrăcăminte întunecat, ce i-au câștigat renumele de „Man in Black”

🎂1948: Moni (Florin) Bordeianu 🇷🇴🥁🎤 solist vocal al trupei Phoenix. Florin Bordeianu și Nicolae Covaci sunt compozitorii tuturor pieselor originale din primii ani ai Phoenix-ului, cunoscuți și ca „perioada beat”

🎂1954: Recep Tayyip Erdoğan 🇹🇷🗣

🎂1972: Ionuț Dolănescu 🇷🇴🎤 fiul cunoscuților cântăreți de muzică populară Maria Ciobanu și Ion Dolănescu

🎂1973: André Tanneberger (ATB) 🇩🇪🎧

🎂1984: Emmanuel Adebayor 🇹🇬⚽️

🎂1985: Sanya Richards 🇺🇸🏃🏽‍♀️‍➡️ Având în palmares patru medalii de aur la Jocurile Olimpice și cinci titluri mondiale, este una dintre cele mai titrate atlete din toate timpurile

Decese 🕯

🕯️1940: Nicolae Tonitza 🇷🇴🎨

🕯️1971: Fernandel 🇫🇷🎬 „comedianul cu zâmbet cabalin”, devenit celebru în rolul lui Don Camillo din seria de filme Don Camillo și Peppone, alături de Gino Cervi, după povestirile scriitorului Giovanni Guareschi

🕯️2013: Naarghita (Maria Amarghioalei) 🇷🇴🎤 Iubitoare a muzicii și a coregrafiilor din filmele indiene, interpreta s-a specializat pe acest repertoriu și a atins performanțe remarcabile

🕯️2025: Michelle Trachtenberg 🇺🇸🎬 Buffy the Vampire Slayer, Gossip Girl, Eurotrip. A murit la doar 39 de ani, complicații în urma unui transplant de ficat

Calendar 🗒

🗒1794: Palatul regal Christianborg din Copenhaga este distrus de un incediu. Reconstrucția a durat până în 1828 dar clădirea nu a mai fost folosită ca reședință regală, devenind sediul al Parlamentului danez

🗒1815: Napoleon Bonaparte a evadat de pe Insula Elba, unde fusese exilat cu un an în urmă

🗒1848: Este proclamată a doua republică franceză

🗒1861: Împăratul Franz Joseph promulgă Patenta din Februarie, constituția „erei liberale” a Imperiului Austriac

🗒1914: HMHS Britannic, sora vaporului RMS Titanic, este lansată în Belfast

🗒1935: Adolf Hitler semnează un decret care autoriza înființarea Reich Luftwaffe, fiind al treilea serviciu militar german, alături de armata și marina Reich-ului

🗒1952: Primul ministru Winston Churchill anunță că națiunea sa deține bomba atomică

🗒1980: Egiptul și Israel stabilesc relații diplomatice

🗒1988: Declarația guvernului SUA prin care anunță hotărârea de a retrage României, începând cu data de 3 iulie 1988, clauza națiunii celei mai favorizate; în replica, guvernul român declară că renunță la clauza națiunii celei mai favorizate în relațiile cu SUA

🗒1993: Explozie devastatoare la Complexul comercial din New York „World Trade Center”. S-a soldat cu 6 morți și peste 1.000 de răniți

🗒2001: Talibanii dinamitează două statui uriașe ce-l reprezentau pe Buddha în Bamiyan, Afghanistan

🗒2020: În România este înregistrat primul caz de infectare cu Coronavirus, când a fost confirmat primul caz în județul Gorj

