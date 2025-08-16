Valentin Stan: „Europenii sunt în situația de a pleca toți acasă, fiind deposedați de marota pericolului rusesc”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat semnificația întâlnirii dintre Statele Unite și Rusia din Alaska. El spune că europenii, prin pierderea temei pericolului rusesc, rămân fără repere politice și strategice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Problema Ucrainei este un blestem pentru europeni

Stan a spus că discuțiile din Alaska au pornit de la tema Ucrainei, dar miza a depășit acest cadru, transformându-se într-un proces de reașezare a spațiului global dominat de cele două superputeri.

„Spunea domnul Dungaciu că în Alaska se resetează, practic, spațiul de interacțiune global la nivelul celor două superputeri aflate la fața locului. Este foarte interesantă ideea, mai ales că, vrând, nevrând, ideea se naște, pleacă, funcționează, străbate spații virtuale, lansându-se din problema Ucrainei, care este problema pe masa decidenților politici europeni la acest moment, ca un blestem. Și, de asemenea, spunea domnul Dungaciu că europenii ar trebui să fie raționali.”, afirmă analistul.

Valentin Stan: „Europenii, la ora actuală, sunt în situația de a pleca toți acasă ”

Analistul a explicat că liderii europeni și-au construit politica în jurul amenințării rusești. Acum, lipsiți de această justificare, rămân fără direcție.

„Nu poți fi rațional, domnule Dungaciu. Nici dumneavoastră n-ați fi rațional, dacă v-aș cere să rezolvați o inferență de Aristotel, punându-vă în spate un pistol mitralieră și șoptindu-vă în ureche următorul lucru: «Dacă rezolvi problema, te împușc». Ați rezolva-o? Europenii, la ora actuală, sunt în situația de a pleca toți acasă de îndată ce au fost deposedați de marota pericolului rusesc pe care au vânturat-o până acum. S-a terminat cu ei. Ce logică vreți aici?”, se întreabă invitatul.

