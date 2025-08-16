Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Europenii sunt în situația de a pleca toți ACASĂ, fiind deposedați de marota pericolului rusesc”

Valentin Stan: „Europenii sunt în situația de a pleca toți ACASĂ, fiind deposedați de marota pericolului rusesc”

Alexandra Anton
16 aug. 2025, 23:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: „Europenii sunt în situația de a pleca toți ACASĂ, fiind deposedați de marota pericolului rusesc”
Valentin Stan: „Europenii sunt în situația de a pleca toți acasă, fiind deposedați de marota pericolului rusesc”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat semnificația întâlnirii dintre Statele Unite și Rusia din Alaska. El spune că europenii, prin pierderea temei pericolului rusesc, rămân fără repere politice și strategice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Problema Ucrainei este un blestem pentru europeni

Stan a spus că discuțiile din Alaska au pornit de la tema Ucrainei, dar miza a depășit acest cadru, transformându-se într-un proces de reașezare a spațiului global dominat de cele două superputeri.

„Spunea domnul Dungaciu că în Alaska se resetează, practic, spațiul de interacțiune global la nivelul celor două superputeri aflate la fața locului. Este foarte interesantă ideea, mai ales că, vrând, nevrând, ideea se naște, pleacă, funcționează, străbate spații virtuale, lansându-se din problema Ucrainei, care este problema pe masa decidenților politici europeni la acest moment, ca un blestem. Și, de asemenea, spunea domnul Dungaciu că europenii ar trebui să fie raționali.”, afirmă analistul.

Valentin Stan: „Europenii, la ora actuală, sunt în situația de a pleca toți acasă ”

Analistul a explicat că liderii europeni și-au construit politica în jurul amenințării rusești. Acum, lipsiți de această justificare, rămân fără direcție.

„Nu poți fi rațional, domnule Dungaciu. Nici dumneavoastră n-ați fi rațional, dacă v-aș cere să rezolvați o inferență de Aristotel, punându-vă în spate un pistol mitralieră și șoptindu-vă în ureche următorul lucru: «Dacă rezolvi problema, te împușc». Ați rezolva-o? Europenii, la ora actuală, sunt în situația de a pleca toți acasă de îndată ce au fost deposedați de marota pericolului rusesc pe care au vânturat-o până acum. S-a terminat cu ei. Ce logică vreți aici?”, se întreabă invitatul.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Europa are o singură ȘANSĂ – să se alieze cu China”

Dan Dungaciu: „Sper că în ROMÂNIA vor fi oameni suficient de lucizi ca să își asume rezultatul alegerilor”

Marian Vanghelie: „L-am ajutat cu ANUMITE lucruri pe Traian Băsescu, dar era neserios”

Mediafax
Horoscop 17 august. Zi plină de surprize în dragoste și reușite profesionale pentru toate zodiile
Digi24
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de ce suferă femeia
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Fără o încetare a focului, fără niciun acord: ce rost a avut summitul din Alaska pentru Trump, Putin și Ucraina | Analiză BBC
Mediafax
Trei bărbaţi au murit înecaţi sâmbătă pe litoral. Doi copii, în pericol de a se îneca
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Momente de panică pentru Elena Udrea! Fostul politician și familia sa au fost atacați de urs în vacanță. Ce se întâmplă cu ei în aceste momente: „Ne-a apărat...”
Antena 3
Dezvăluiri. Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO ce vrea Putin, de fapt. "Nu a fost ușor"
Digi24
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri
Cancan.ro
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Locul din România care îi atrage pe turiştii străini. Maximilian a mers peste 1.400 de km pentru asta
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Elena Udrea și familia ei, la un pas de a fi atacați de urs, în Sinaia! Cine le-a sărit în ajutor
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Putin e gata pentru pace. A făcut în sfârșit anunțul așteptat de toată planeta: Oportun și foarte util!
Evz.ro
Autostrada care taie Carpații. Imagini cu drumul de mare viteză ce va schimba România
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
15 artiști faimoși cu legături surprinzătoare cu comunismul. De la Chaplin la Picasso
SPORT Povestea sportivei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni CAMPIOANĂ mondială
22:32
Povestea sportivei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni CAMPIOANĂ mondială
ACTUALITATE Un râs adus din Polonia, pierdut în Fălticeni după ce a scăpat din lesa proprietarului. Autoritățile din județul Suceava sunt în ALERTĂ maximă
22:02
Un râs adus din Polonia, pierdut în Fălticeni după ce a scăpat din lesa proprietarului. Autoritățile din județul Suceava sunt în ALERTĂ maximă
EXTERNE Documente confidențiale cu informații sensibile despre Vladimir Putin, uitate de Departamentul de Stat al SUA într-un hotel după summitul istoric
21:35
Documente confidențiale cu informații sensibile despre Vladimir Putin, uitate de Departamentul de Stat al SUA într-un hotel după summitul istoric
HOROSCOP Zodia care se află sub „STEAUA ascensiunii” în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”
20:36
Zodia care se află sub „STEAUA ascensiunii” în săptămâna 17-23 august 2025, însă riscă conflicte destul de „dure”
JOBURI Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut
20:18
Tot mai mulți bani trimiși din România în țările asiatice: Sumele transferate către Nepal s-au DUBLAT față de anul trecut
SĂNĂTATE Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație
19:41
Mihaela Bilic atrage atenția asupra laptelui VEGETAL și dezvăluie ce consecințe poate avea eliminarea laptelui de vacă din alimentație