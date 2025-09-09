Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Ilie Bolojan a confirmat ca trebuie sa ne respectăm ANGAJAMENTELE asumate pe partea de apărare”

Serdaru Mihaela
09 sept. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 8 septembrie 2025, Valentin Stan critică dur gestionarea finanțelor publice în contextul costurilor generate de războiul din Ucraina și a angajamentelor financiare ale României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan pune sub semnul întrebării corectitudinea declarațiilor oficiale și afirmă că guvernul, minimalizează impactul financiar prin cifre neconvingătoare.

„Ce e a 2-3%? El nu știe câți bani a dat? Dragii mei, știți ce înseamnă când un prim-ministru al țării spune în clar că ce comisia consideră 1%? Comisia n-a publicat această evaluare a ei. Știți ce înseamnă 1% din PIB? Înseamnă că la momentul ăsta tot ce vă ia Bolojean din CASS este acoperit cu briodă la 1%” , spune profesorul Valentin Stan.

De asemenea, profesorul face referire critică la modul în care sunt gestionate impozitele și contribuțiile sociale, susținând că anumite categorii vulnerabile, pensionarii și mămicile sunt puse în dificultate financiară

„I-a obligat pe pensionari să moară de foame, în condițiile în care le-a obligat pe mămici pentru acest program șcelerat în care li se pun poverii spate, sunt aruncate din protecția socială prin CASS (…) Toate lucrurile astea, dacă el crede că le va duce ca un fluturaș în viitorul luminos, fără să dea cu subsemnatul se înșeală. Și el să înșeală, și niște băieți și fete, în ciuda regretelor tardive ale doamnei Scântei de la Curtea Constituțională, toți vor răspunde” , subliniază Valentin Stan

