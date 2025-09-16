Valentin Stan: În comunitatea jurnalistică din SUA, România a ajuns pe locul 1 în materie de pericol de încălcare a LIBERTĂȚII de exprimare

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România este catalogată drept o țară care îngrădește dreptul la liberă exprimare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Jucan, deja ai creat un spațiu de liberă creștere a awareness-ului în toată presa americană cu privire la modul în care această țară își bagă picioarele în valorile democratice

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre dreptul la liberă exprimare. Acesta a început prin a-i menționa pe Jucan și pe doamna Porumbel. Istoricul susține că Jucan a făcut o muncă reală prin care a arătat că România nu ține cont de valorile democratice. Analistul susține că această idee despre România a ajuns inclusiv la presa americană. Ajungând la presa din SUA, Stan susține că România este clasată pe primul loc în nerespectarea dreptului la liberă exprimare. Mai mult de atât, România ar fi recunoscută și pentru împiedicarea unui candidat liber să își asume o candidatură. Stan susține că americanii au cea mai puternică presă din lumea. Această presă este cea care critică aspru atitudinea României față de discursul liber și necenzurat.