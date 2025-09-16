Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: În comunitatea jurnalistică din SUA, România a ajuns pe locul 1 în materie de pericol de încălcare a LIBERTĂȚII de exprimare

Valentin Stan: În comunitatea jurnalistică din SUA, România a ajuns pe locul 1 în materie de pericol de încălcare a LIBERTĂȚII de exprimare

Andrei Rosz
16 sept. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum România este catalogată drept o țară care îngrădește dreptul la liberă exprimareUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Jucan, deja ai creat un spațiu de liberă creștere a awareness-ului în toată presa americană cu privire la modul în care această țară își bagă picioarele în valorile democratice

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre dreptul la liberă exprimare. Acesta a început prin a-i menționa pe Jucan și pe doamna Porumbel. Istoricul susține că Jucan a făcut o muncă reală prin care a arătat că România nu ține cont de valorile democratice. Analistul susține că această idee despre România a ajuns inclusiv la presa americană. Ajungând la presa din SUA, Stan susține că România este clasată pe primul loc în nerespectarea dreptului la liberă exprimare. Mai mult de atât, România ar fi recunoscută și pentru împiedicarea unui candidat liber să își asume o candidatură. Stan susține că americanii au cea mai puternică presă din lumea. Această presă este cea care critică aspru atitudinea României față de discursul liber și necenzurat.

Pentru că reputata Porumbel, cu reputatul Jucan s-au strofocat astăzi în emisiune, deși nu era în programul nostru să începem așa… Dar pentru că și tu ai zis ieri că a fost observată totuși munca, activitatea laborioasă a domnului Jucan peste toată lumea… Domnule Jucan, nu te lăsa! Dă cât mai multe jos. Deja ai creat un spațiu de liberă creștere a awareness-ului în toată presa americană cu privire la modul în care această țară își bagă picioarele în valorile democratice. Tu ești vârf de lance, micuțule! Nu te lăsa! S-ar putea în ranița ta de caporal să găsești… Aia face bine la CNA. Jucane, ești pe fir? O să îți prindă bine la reumatism. Și asta o să-ți arate că ești văzut și eforturile tale sunt apreciate. Cum e posibil ca în comunitatea jurnalistică din Statele Unite ale Americii, care este, după părerea mea, cea mai puternică din lume, pe de o parte, țara ta, mă rog, să ajungă pe locul întâi în materie de percepție a pericolului cu privire la ce înseamnă încălcarea libertății de exprimare și împiedicarea proceselor democratice prin care un candidat liber își poate asuma, atenție, o candidatură.

