8 Mai, calendarul zilei: David Attenborough împlinește 100 de ani, Victor Pițurcă 70. Franco Baresi face 66 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 8 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

David Attenborough este unul dintre cei mai cunoscuți documentariști și naturaliști din lume. S-a născut pe 8 mai 1926, în Londra, și încă din copilărie a fost fascinat de fosile, animale și plante. A studiat științele naturale la Universitatea Cambridge, iar după terminarea studiilor a început să lucreze în televiziune. De-a lungul carierei, a colaborat cu BBC pentru realizarea unor documentare celebre precum Planet Earth, The Blue Planet și Our Planet. Aceste producții sunt apreciate pentru imaginile impresionante și pentru explicațiile clare despre comportamentul animalelor și ecosistemele planetei. Stilul său calm și pasiunea pentru natură au inspirat milioane de oameni să adopte un stil de viață mai responsabil. El vorbește frecvent despre probleme precum încălzirea globală, poluarea oceanelor, defrișările și dispariția speciilor. În ultimii ani, David Attenborough a devenit o voce importantă în lupta pentru protejarea planetei. Prin munca sa, el a demonstrat cât de important este echilibrul dintre oameni și natură.

Victor Pițurcă este un fost fotbalist și antrenor român, cunoscut pentru activitatea sa atât pe teren, cât și pe banca tehnică. S-a născut pe 8 mai 1956, în București, și a devenit unul dintre cei mai importanți atacanți ai fotbalului românesc din anii 1980. Ca jucător, Pițurcă a evoluat pentru cluburi importante, în special pentru Steaua București, alături de care a câștigat numeroase titluri naționale și trofee internaționale. A făcut parte din generația care a adus faimă fotbalului românesc în Europa, fiind apreciat pentru instinctul său de marcator și pentru disciplina din joc. După retragerea din activitatea de jucător, a devenit antrenor și a pregătit mai multe echipe din România și din străinătate. Este cunoscut mai ales pentru perioadele în care a condus echipa națională de fotbal a României, reușind să se califice la turnee importante precum UEFA Euro 2008 și UEFA Euro 2016. Victor Pițurcă rămâne o figură importantă în istoria fotbalului, apreciat pentru experiența sa și pentru contribuția adusă dezvoltării acestui sport în România.

Franco Baresi este unul dintre cei mai mari fundași din istoria fotbalului italian. Născut pe 8 mai 1960, în Travagliato, și-a petrecut aproape întreaga carieră la AC Milan, unde a devenit căpitan și simbol al echipei. Era cunoscut pentru inteligența tactică, calmul în joc și abilitatea excelentă de a organiza apărarea. Alături de acest club, a câștigat numeroase titluri naționale și internaționale, inclusiv trofee importante în competițiile europene. La nivel internațional, Baresi a reprezentat echipa națională de fotbal a Italiei și a participat la mai multe turnee finale de Campionat Mondial. A fost unul dintre liderii echipei care a ajuns în finala Campionatului Mondial de Fotbal 1994. Prin profesionalismul și performanțele sale, Franco Baresi a rămas o legendă a fotbalului mondial și un model pentru generațiile de fundași care au urmat.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1828: Henry Dunant 🇨🇭🇫🇷🚑 om de afaceri, fondatorul Crucii Roșii, laureat Nobel

🎂1884: Harry S. Truman 🇺🇸🗣️ al 33-lea președinte al 🇺🇸

🎂1903: Fernandel 🇫🇷🎬 „comedianul cu zâmbet cabalin”, devenit celebru în rolul lui Don Camillo din seria de filme Don Camillo și Peppone, alături de Gino Cervi, după povestirile scriitorului Giovanni Guareschi

🎂1906: Roberto Rossellini 🇮🇹🎥

🎂1908: Cristian Vasile 🇷🇴🎤 muzician A interpretat celebra piesă „Zaraza”, înregistrată la Berlin, în 1931

🎂1911: Robert Johnson 🇺🇸🎤🎸 Considerat primul rock-star din istorie, reprezentant însemnat al muzicii blues, mai ales în stilul country blues și „blues din Delta fluviului Mississipi”. Moartea sa la numai 27 de ani (cu el a început celebrul „Club 27”) s-a petrecut în circumstanțe neclare. După unii, ar fi murit otrăvit cu whiskey amestecat cu stricnină de către un soț gelos, proprietarul unui bar în care era angajat. După alte surse, ar fi murit de pneumonie sau de sifilis. O legendă renumită zice că într-o bună zi, la răscrucea șoselelor 61 și 49 la Clarksdale, Mississipi, Johnson și-ar fi vândut sufletul Satanei, în schimbul capacității de neîntrecut ca virtuoz al chitarei

🎂1916: João Havelange 🇧🇷⚽️ fost președinte FIFA

🎂1926: David Attenborough 🇬🇧📺 cercetător naturalist britanic

🎂1932: Sonny Liston 🇺🇸🥊 a pierdut numai patru meciuri de box, două dintre acestea în fața lui Muhammad Ali

🎂1937: Thomas Pynchon 🇺🇸✒️ elev de-ai lui Vladimir Nabokov, unul dintre cei mai enigmatici scriitori americani, fire solitară, Pynchon nu s-a lăsat fotografiat aproape niciodată și nu acorda interviuri. Pentru că romanele sale sunt inspirate de paranoia contraculturii din anii ’60, au apărut unele teorii absurde despre autor și cărțile sale

🎂1956: Victor Pițurcă 🇷🇴⚽️

🎂1960: Franco Baresi 🇮🇹⚽️ a jucat 20 de ani la AC Milan

🎂1969: Akebono Tarō 🇯🇵🤼‍♂️ luptător de sumo originar din Hawaii, primul yokozuna născut în afara Japoniei

🎂1970: Luis Enrique 🇪🇸⚽️

🎂1970: Anca Țurcașiu 🇷🇴🎬 A debutat la 14 ani în filmul De dragul tău, Anca! Remarcată în Miss Litoral (1991) alături de Jean Constantin, Alexandru Arșinel, Rodica Popescu-Bitănescu, Horațiu Mălăele și Mitică Popescu

🎂1972: Darren Hayes 🇦🇺🎤 Savage Garden

🎂1975: Enrique Iglesias 🇪🇸🎤

🎂1981: Claudiu Pândaru 🇷🇴📺 jurnalist

🎂1984: Ariane Labed 🇬🇷🇫🇷🎬 Attenberg (2010), Alps (2011), The Lobster (2015), Assassin’s Creed (2016)

🎂1986: Adrian Ropotan 🇷🇴⚽️

🎂1988: Maicon Pereira de Oliveira 🇧🇷⚽️ a jucat la Steaua, Șahtior Donețk și alte cluburi din Ucraina. A murit la 25 de ani, accident rutier

Decese 🕯

🕯️1880: Gustave Flaubert 🇫🇷✒️ cunoscut mai ales datorită romanului „Madame Bovary”, operă capitală pentru literatura secolului al XIX-lea

🕯️1903: Paul Gauguin 🇫🇷🎨

Evenimente📋

📋Zilele (8, 9) 🕯️ comemorării şi reconcilierii în memoria celor care şi-au pierdut viaţa în timpul celui de-al doilea război mondial

📋🚑 Ziua mondială a Crucii Roşii marchează ziua de naştere a fondatorului Mişcării Internaţionale a Crucii Roşii, omul de afaceri elveţian Henry Dunant (1828-1910), laureat, împreună cu francezul Frédéric Passy, al Premiului Nobel pentru pace pe 1901

Calendar 🗒️

🗒️1541: Conchistadorul Hernando de Soto ajunge la fluviul Mississippi, pe care îl numește „Río de Espíritu Santo”

🗒️1654: Pacea de la Westminster pune capăt Primului război anglo-neerlandez

🗒️1877: În săpăturile de la Templul lui Hera conduse de germanul Ernst Curtius, s-a descoperit statuia lui „Hermes ținându-l pe micul Dionysos”. Lucrarea a fost atribuită sculptorului Praxiteles și a fost construită în jurul anului 340 î.Hr.

🗒️1886: Farmacistul John Pemberton vinde în Atlanta, pentru cinci cenți, o sticlă dezvoltată ca un remediu pentru durerile de cap și oboseală, o versiune timpurie a celei care va fi cunoscută sub numele de Coca-Cola

🗒️1945: Al Doilea Război Mondial din Europa se încheie cu ratificarea documentului de capitulare necondiționată a Wehrmachtului (Ziua Victoriei în Europa) Din cauza întârzierii întâlnirii programate pentru după-amiaza târziu în ziua de 8 mai, semnăturile nu vor fi făcute până la ora 23:01, din cauza diferenței de oră față de Ora Europei Centrale, aceasta corespunde zilei de 9 mai, ora 1:01 a.m. la Moscova

🗒️1969: Festivalul de film de la Cannes: are loc premiera filmul regizat de Dennis Hopper, „Easy Rider”, cu Peter Fonda și Dennis Hopper în rolurile principale, generând reacții ambivalente din partea criticii și a publicului

🗒️1970: Este lansat ultimul album The Beatles, Let It Be

🗒️1972: A fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României

🗒️1980: OMS declară că variola este eradicată la nivel mondial și recomandă încetarea programului de vaccinare

🗒️1984: URSS a anunțat că va boicota Olimpiada de Vară de la Los Angeles, ca replică a boicotării Olimpiadei de Vară de la Moscova. Alte 14 țări socialiste s-au alăturat boicotului

🗒️2016: Budapesta: CSM București a câștigat Liga Campionilor Europeni la Handbal Feminin, după ce a învins Győri Audi ETO

