Valentin Stan: În declarațiile lui Nicușor Dan, Canada nu este membră NATO

Valentin Stan: În declarațiile lui Nicușor Dan, Canada nu este membră NATO

Cătălin Costache
15 ian. 2026, 06:00, Marius Tucă Show

În ediția din 12 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul univ. dr. Valentin Stan a criticat o declarație recentă a președintelui Nicușor Dan, în care a exclus practic Canada din NATO. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Stan a analizat modul în care Nicușor Dan a enumerat statele implicate în sprijinirea Ucrainei, susținând că, prin construcția discursului, Canada apare ca fiind în afara NATO.

Valentin Stan: De când nu mai este Canada în NATO? Declarația lui Nicușor Dan spune așa – „Coaliția de Voință” vrea să ajute Ucraina, state europene care fie sunt în UE, fie nu sunt, cum e Norvegia; pe urmă a luat NATO – fie că sunt, fie că nu sunt în NATO; apoi a menționat câteva alte țări care sunt pe aceeași direcție, care nu sunt nici în UE, nici în NATO, iar exemplele sunt Canada, Australia și Japonia.

