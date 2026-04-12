Valentin Stan: În operațiunea din 1967, 46 de zile au căutat autoritățile din Vietnam militarul american rănit

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a adus în discuție un exemplu din istoria armatei americane, cazul lui Lance Sijan, pentru a ilustra modul în care sunt tratate operațiunile de salvare. Invitatul a explicat nivelul de determinare al militarilor americani. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul a spus că Lance Sijan a fost grav rănit după prăbușirea avionului și că operațiunile de salvare au fost extrem de dificile din cauza focului inamic. Decizia pilotului a fost de a se sacrifica pentru a nu pune în pericol alte vieți.

Cel care a fost protagonistul unei astfel de împrejurări la vremea ei, ce ar putea să fie oglinda evenimentului despre care vorbim noi astăzi. E vorba de un tânăr de 25 de ani, îl cheama Lance Sijan. Acest om a fost doborât, exact ca avionul F-15, a fost doborât în Vietnam în 1967. (…) Marius, acest om a fost grav rănit în urma exploziei bombei și a prăbușirii avionului. Era exact cum este colonelul recuperat. Nu-și putea folosi o mână, nu-și putea folosi un picior, avea fractură de craniu. S-a încercat recuperarea lui. Focul Vietcongului era așa de puternic încât americanii au pierdut aeronave. Au pierdut oameni încercând să recupereze un singur om. Nu au putut. Nu a ajuns la punctul de extracție pentru că a leșinat din cauza rănilor. Și deși Wikipedia și toate celelalte nu spun, mi-au spus cadeții de la Academia Aerului din Colorado când am vorbit cu ei despre Sijan. Știi ce a făcut acest pilot? Și a decuplat COM-device-ul ca să nu mai fie căutat de camarazii lui pentru că i-ar fi pus în pericol. S-a condamnat la moarte, la a fi prins de Vietcong.

Profesorul a subliniat că pilotul a reușit să reziste timp îndelungat, în ciuda rănilor grave. Determinarea acestuia a fost remarcabilă chiar și după capturare.