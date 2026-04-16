Valentin Stan: În strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul nu are voie să oprească trecerea navelor, să distrugă nave sau să perceapă taxe în Ormuz. Acesta a început prin a cita articolul 26 din Convenția Mării. Analistul susține că Iranul să se bată cât vrea cu SUA, dar să nu pună stăpânire pe Ormuz, că nu are voie.
În definitiv, dacă e mare lor, fac ce vor cu ea. Nu? Ce face, mă? Articolul 26 din Convenția Mării. Nicio taxă nu poate fi impusă navelor… Ce face? Deci am dreptul să trec prin marea ta teritorială fără să îmi pui tu mie taxă. Absolut… Sigur, dacă îmi faci ceva, îmi speli parbrizul la vaporaș… Doar că trec pe acolo, nu ai voie să îmi pui taxa. Deci ce-a făcut? Iran are un război cu America. Ok, foarte bine! Vreți să vă bateți cu America? Foarte bine! Vreți să bombardați prin Orientul Mijlociu? Nu aveți voie, dar foarte bine. Dar prin Strâmtoare nu aveți voie să opriți nave, să distrugeți nave, ceea ce au făcut, au tras cu tunul în ele. Și nu aveți voie să puneți taxe. De aici, vedeți, micuților, cum vă rezolvați problema asta. Așa spune legea, să trăiască… Nu e strâmtoarea Iranului, chiar dacă e în apele lor teritoriale. Nu ai voie să oprești o navă de la dreptul de tranzit. N-ai cum! Vezi tu cum te scoți cu chestiile astea… Iranul a semnat, de fapt, Convenția Mării. Iranul nu a ratificat… Numai că Iranul este membru ONU. În baza articolului 25 din carta ONU, Iranul este obligat să respecte și să aplice întocmai rezoluțiile Consiliului de Securitate, pentru că sunt obligatorii.