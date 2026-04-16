Valentin Stan: În strâmtoarea Ormuz, Iranul nu are voie să oprească trecerea, să distrugă nave sau să pună taxe

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul nu are voie să oprească trecerea navelor, să distrugă nave sau să perceapă taxe în Ormuz. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Iran are un război cu America. Ok, foarte bine! Vreți să vă bateți cu America? Foarte bine! Vreți să bombardați prin Orientul Mijlociu? Nu aveți voie, dar foarte bine. Dar prin Strâmtoare nu aveți voie să opriți nave, să distrugeți nave, ceea ce au făcut, au tras cu tunul în ele. Și nu aveți voie să puneți taxe. De aici, vedeți, micuților, cum vă rezolvați problema asta. Nu e strâmtoarea Iranului, chiar dacă e în apele lor teritoriale. Nu ai voie să oprești o navă de la dreptul de tranzit.

Acesta a început prin a cita articolul 26 din Convenția Mării. Analistul susține că Iranul să se bată cât vrea cu SUA, dar să nu pună stăpânire pe Ormuz, că nu are voie.