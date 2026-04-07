Valentin Stan: Încă din 2024 spuneam că Scutul de la Deveselu nu are cum să fie folosit împotriva Rusiei

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum încă din 2024, analistul susținea că Deveselu nu poate fi folosit împotriva Rusiei.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a amintit că încă din 2024 susținea că Deveselu nu poate fi folosit împotriva Rusiei. Acesta a început prin a arăta declarația lui Miruță care susținea contrariul. Analistul își construiește un argument din înregistrările emisiunilor precedente și demonstrează că încă din 2024 susținea același lucru în raport cu Scutul de la Deveselu.
Noi l-am dat în emisiunea de data trecută pe Ministrul Apărării care spune că Deveselu este pentru rachete rusești. Marius, vezi și data, și linkul. Deci, Deveselu, pentru rachetele rusești. Noi, în emisiunea trecută, am spus foarte clar că așa ceva nu există. Cică ne-am sucit… Cum ne-am sucit? Cică am fi spus altceva în altă emisiune. Păi hai să vedem ce-am spus noi acum 2 ani. Marius, dragii mei, am aici două pixuri. Ăsta e un interceptor la Deveselu, SM-3, ăsta se duce după rachete. Le distruge prin impact cinetic. În locul lui poți să-l pui pe ăsta care este o rachetă Tomahawk. Conform experților americani, racheta Tomahawk e o rachetă de lovire cu încărcătură explozivă. Ăsta nu se duce după rachete. Dacă vrei să ataci Rusia, dacă vrei să lovești rachete rusești, atenție, trebuie să alegi interceptorul. Numai că interceptorul nu le poate lovi. Hai să vedem dacă am spus de treaba cu Tomahawk în emisiunea noastră de data trecută?