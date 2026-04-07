Valentin Stan: Încă din 2024 spuneam că Scutul de la Deveselu nu are cum să fie folosit împotriva Rusiei

prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum încă din 2024, analistul susținea că Deveselu nu poate fi folosit împotriva Rusiei.

Valentin Stan: Ăsta e un interceptor la Deveselu, SM-3, ăsta se duce după rachete. Le distruge prin impact cinetic. În locul lui poți să-l pui pe ăsta care este o rachetă Tomahawk. Dacă vrei să ataci Rusia, dacă vrei să lovești rachete rusești, atenție, trebuie să alegi interceptorul. Numai că interceptorul nu le poate lovi.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a amintit că încă din 2024 susținea că Deveselu nu poate fi folosit împotriva Rusiei. Acesta a început prin a arăta declarația lui Miruță care susținea contrariul. Analistul își construiește un argument din înregistrările emisiunilor precedente și demonstrează că încă din 2024 susținea același lucru în raport cu Scutul de la Deveselu.