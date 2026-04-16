Valentin Stan: Iranul nu poate negocia nimic. Șefia politică și religioasă din Iran este concentrată în jurul puterii gardienilor revoluției

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre faptul că Iranul nu poate să negocieze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre faptul că Iranul negocia. Acesta spune că puterea politică și religioasă este concentrată în mâinile gardienilor revoluției. Jurnalistul mai afirmă că liderul Iranului ar trebui să se adreseze propriului popor. Istoricul explică de asemene că dacă această iluzie de forță a regimului nu este proiectată, ceea ce a mai rămas din regim se va prăbuși.

Eu spun acum ceva, după aceea ne verificăm scurt, pe doi. Am înțeles că Trump era pregătit, că Trump a pierdut războiul, că Iranul e peste el. M-am bucurat… CNN, ABC, NBC, New York Times, The Wall Street Journal, cea mai infectă propagandă preluată de la iranieni. De ce? Acuma au apărut niște negocieri, nu? Hai să lămurim. Ce se întâmplă? Ce rezultă din această negociere? Câteva lucruri foarte importante. Iranul nu poate negocia nimic. De ce? Pentru că leadershipul politic, după decapitarea Iranului la nivel de conducere, leadershipul și religios este fracturat în jurul puterii militare concentrate în mâna gardienilor revoluției. Băieții ăștia nu prea pot negocia pentru că ceea ce trebuie să facă este să se adreseze. Întrebarea este: Cui? Americii? Nu. Planetei? Nu. Ei trebuie să adreseze poporul iranian căruia au obligația să-i proiecteze iluzia de forță a acestui regim. Dacă această proiecție nu se realizează, ai scânteie în Iran și prăbușirea a ceea ce a mai rămas din regim. Și-au declarat victoria. Au mințit în repetate rânduri. Și noi o să vedem astăzi dacă ei vorbesc cu americanii sau cu planeta? Dacă ei pot negocia ceva. Sau nu cumva tot ceea ce pot să facă, tot ce își pot permite să facă este să proiecteze această iluzie către poporul iranian. Cum că ei dețin puterea, cum că ei sunt învingători în război. Sigur, de ce CNN preia asta? E presă pentru asta ne-am bătut mereu. Preluați, băieți, ce spun Khameneii. E bine. Și România e și mai bine România…

