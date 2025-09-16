Valentin Stan: La o zi, spionul moldovean a fost acuzat de tentativă de trădare

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cazul cetățeanului moldovean acuzat de trădare. Acesta susține că, în spatele cazului, s-ar afla interese ascunse, cu scopul manipulării alegerilor din Republica Moldova. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Prin prezentarea unor documente oficiale, dr. Valentin Stan arată cum, în cazul fostului șef al serviciilor secrete din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare și adus în fața instanței Curții de Apel București, încadrarea juridică a acuzației s-a schimbat la doar două zile distanță. De la cercetarea pentru săvârșirea infracțiunii de trădare, la data de 8 septembrie, s-a trecut la cercetarea pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de trădare, la data de 10 septembrie.
Este sugerat faptul că acest caz ar fi fost construit de către serviciile secrete, cu scopul manipulării alegerilor din Republica Moldova, în favoarea candidatei pro-europene Maia Sandu.
Am inteles că totuși, ăștia de la SRI sunt buni. Ai ai văzut că l-a oprit pe spionul ăla moldovean? Tu știi de ce l-au luat? Candideaza Maia Sandu, de aia l-au luat… S-a diluat de pe opt pe 10? In 2 zile… Să știi doar că e o diferență de câțiva anișori. Adică cât îi dăm până la urmă securistului ăsta ca să joace vodevil ca să iasă Maia? Nu îl mai speriem cu atât îi dăm doi.