Valentin Stan: La o zi, spionul moldovean a fost acuzat de tentativă de trădare

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre cazul cetățeanului moldovean acuzat de trădare. Acesta susține că, în spatele cazului, s-ar afla interese ascunse, cu scopul manipulării alegerilor din Republica Moldova. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Alexandru Bălan, acuzat de trădare

Prin prezentarea unor documente oficiale, dr. Valentin Stan arată cum, în cazul fostului șef al serviciilor secrete din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare și adus în fața instanței Curții de Apel București, încadrarea juridică a acuzației s-a schimbat la doar două zile distanță. De la cercetarea pentru săvârșirea infracțiunii de trădare, la data de 8 septembrie, s-a trecut la cercetarea pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de trădare, la data de 10 septembrie.

Este sugerat faptul că acest caz ar fi fost construit de către serviciile secrete, cu scopul manipulării alegerilor din Republica Moldova, în favoarea candidatei pro-europene Maia Sandu.