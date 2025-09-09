Valentin Stan: „La WASHINGTON s-a stabilit toată agenda întâlnirii Putin – Zelenski”

Valentin Stan, în cadrul emisiunii Marius Tucă din 8 septembrie 2025, abordează subiectul întâlnirii dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, evidențiind motivele pentru care aceasta nu a avut loc. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan susține că Zelenski este influențat de factori externi și că încearcă să dea vina pe Putin pentru blocarea dialogului, într-o strategie denumită „o jmecherie macronistă”.

„Washington a stabilit să pună în agendă toate lucrurile astea și să se întâlnească. Sigur, între timp Putin i-a zis, vino la Moscova. S-a dus și s-a întâlnit cu Macron și a zis, Putin mă invită la Moscova ca să nu mă duc. Putin i-a zis nicio problemă, mă întâlnesc cu tine unde vrei. Dar asta e agenda. Deci, Putin a zis ok, domnule Trump, nu vrei tu să negocieze echipele de negociatori, te respect. Ești președintele Americii. Nu așa cum a făcut Biden. I-a dus Trump acolo și le-a spus, uite linia de contact. Sunteți de acord? Toți au zis da, inclusiv Zelenski. Când au plecat de acolo au început să comenteze, să încerce să blocheze întâlnirea cu Putin ca să dea vina pe Putin, uite nu vrea Putin. O jmecherie macronistă infectă” , spune Valentin Stan

În concluzie, conform lui Valentin Stan, negocierile stagnează din cauza divergențelor fundamentale asupra condițiilor puse de partea ucraineană și a influențelor politice externe care complică stabilirea unei agende clare pentru discuții.