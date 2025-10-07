Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre propunerea de lege a lui Moșteanu legată de amenințările hibride. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre propunerea de lege a lui Moșteanu legată de amenințările hibride. Acesta a început prin a spune că articolul 5 nu poate fi invocat decât de NATO. Consiliul Nord-Atlantic este singurul care poate aproba acest articol. Istoricul susține că Moșteanu trimite armata după niște speculații. Acesta continuă prin a spune că vor trimite trupele române în afara granițelor cu orice motiv.

Vrei să vezi conceptul strategic, care este documentul de bază al Alianței în materie de așa ceva? M-am gândit că poate nu strică. Micuțule, conceptul strategic, tu din asta trăiești în NATO. Nu există altceva, de asta am intrat. Bă, nu există altceva. Da, ce zice aici? Ia uite, ai și văzut pe roșu. Păi ce-ai făcut? Utilizare coercitivă, tactici politice, economice, energetice, informaționale, tactici hibride, de altă natură. Iată, de către state și actori non-statali, operațiunile hibride împotriva aliaților ar putea ajunge, bla bla bla, la nivelul unui atac armat, cum spune articolul cinci. Deci trebuie să ne apărăm, facem război de apărare. Și ia vezi tu mai departe. Care ar putea determina pe cine? De ce ai nevoie ca să mergi la război împotriva amenințărilor hibride? De aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, care numai el poate să invoce articolul 5. De ce-mi vorbește Moșteanu de articolul cinci? Păi de ce vorbește de articolul cinci, referindu-se la un text de lege care nu are trimitere nici la articolul cinci la atenție, nici la Consiliul Nord-Atlantic… Vrei să vezi ceva de la polonezi? Deci mergi cu trupe în afara țării să contracarezi amenințări hibride? Da, bine, te-ai uitat la lege, te-ai dus, te-ai culcat, îți urez somn ușor. Băieții ăștia care sunt cu dronele rusești deasupra lor tot timpul, care au cea mai mare armată și mai sofisticată din Europa, ca să apere de ruși, care au cea mai pregătită structură de contracarare a unor amenințări din spațiul rus, când e vorba de așa ceva, pe legile lor, ia uite-te, Marius, ce spun? Ce? Păi ai zis că vrei să te duci să contracarezi, amenințările? Ia vezi tu, aici, pe roșu. Ar fi necesar să ce? Să se creeze un catalog al amenințărilor hibride. Ce lege e aia care îți vorbește că mergi la război să contracarezi amenințări fără să le definești? Nu ai un catalog, exact ce spun polonezii, care nu se duc cu astfel de dezvoltări legale pentru a forța războaie în detrimentul securității poporului lor. Cum poți să spui acest cretinism într-o lege, amenințări hibride și mergi cu atenție, capabilități militare și non-militare în afara frontierelor… Ca să contracarezi, ce? Știi cum definește Moșteanu asta? Trimit armata în afara frontierelor ca să contracareze amenințări hibride, pe speculații? Trimiți armata peste frontieră să lupte alături de Ucraina în război împotriva Rusiei, ca să contracareze amenințarea hibridă. Pentru că în lege nu-ți spune că pentru asta ai nevoie de invocarea articolului cinci.