Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride

Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride

Andrei Rosz
07 oct. 2025, 10:27, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale nu conține un CATALOG în care să fie definite amenințările hibride

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre propunerea de lege a lui Moșteanu legată de amenințările hibrideUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nu ai un catalog, exact ce spun polonezii, care nu se duc cu astfel de dezvoltări legale pentru a forța războaie în detrimentul securității poporului lor. Cum poți să spui acest cretinism într-o lege, amenințări hibride și mergi cu atenție, capabilități militare și non-militare în afara frontierelor…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre propunerea de lege a lui Moșteanu legată de amenințările hibride. Acesta a început prin a spune că articolul 5 nu poate fi invocat decât de NATO. Consiliul Nord-Atlantic este singurul care poate aproba acest articol. Istoricul susține că Moșteanu trimite armata după niște speculații. Acesta continuă prin a spune că vor trimite trupele române în afara granițelor cu orice motiv.

Vrei să vezi conceptul strategic, care este documentul de bază al Alianței în materie de așa ceva? M-am gândit că poate nu strică. Micuțule, conceptul strategic, tu din asta trăiești în NATO. Nu există altceva, de asta am intrat. Bă, nu există altceva. Da, ce zice aici? Ia uite, ai și văzut pe roșu. Păi ce-ai făcut? Utilizare coercitivă, tactici politice, economice, energetice, informaționale, tactici hibride, de altă natură. Iată, de către state și actori non-statali, operațiunile hibride împotriva aliaților ar putea ajunge, bla bla bla, la nivelul unui atac armat, cum spune articolul cinci. Deci trebuie să ne apărăm, facem război de apărare. Și ia vezi tu mai departe. Care ar putea determina pe cine? De ce ai nevoie ca să mergi la război împotriva amenințărilor hibride? De aprobarea Consiliului Nord-Atlantic, care numai el poate să invoce articolul 5. De ce-mi vorbește Moșteanu de articolul cinci? Păi de ce vorbește de articolul cinci, referindu-se la un text de lege care nu are trimitere nici la articolul cinci la atenție, nici la Consiliul Nord-Atlantic… Vrei să vezi ceva de la polonezi? Deci mergi cu trupe în afara țării să contracarezi amenințări hibride? Da, bine, te-ai uitat la lege, te-ai dus, te-ai culcat, îți urez somn ușor. Băieții ăștia care sunt cu dronele rusești deasupra lor tot timpul, care au cea mai mare armată și mai sofisticată din Europa, ca să apere de ruși, care au cea mai pregătită structură de contracarare a unor amenințări din spațiul rus, când e vorba de așa ceva, pe legile lor, ia uite-te, Marius, ce spun? Ce? Păi ai zis că vrei să te duci să contracarezi, amenințările?  Ia vezi tu, aici, pe roșu. Ar fi necesar să ce? Să se creeze un catalog al amenințărilor hibride. Ce lege e aia care îți vorbește că mergi la război să contracarezi amenințări fără să le definești? Nu ai un catalog, exact ce spun polonezii, care nu se duc cu astfel de dezvoltări legale pentru a forța războaie în detrimentul securității poporului lor. Cum poți să spui acest cretinism într-o lege, amenințări hibride și mergi cu atenție, capabilități militare și non-militare în afara frontierelor… Ca să contracarezi, ce? Știi cum definește Moșteanu asta? Trimit armata în afara frontierelor ca să contracareze amenințări hibride, pe speculații? Trimiți armata peste frontieră să lupte alături de Ucraina în război împotriva Rusiei, ca să contracareze amenințarea hibridă. Pentru că în lege nu-ți spune că pentru asta ai nevoie de invocarea articolului cinci.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
11:00
Valentin Stan: Proiectul de lege propune angajarea capabilităților militare în situația AMENINȚĂRILOR hibride
ACTUALITATE Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE
09:45
Valentin Stan: Bolojan nu este capabil să ofere soluții pentru economia românească, el știe doar să TAIE
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă
09:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că dosarul este beton, dar conține lucruri ABSTRACTE care trebuie explicate de presă
ACTUALITATE Valentin Stan: Trump a lansat un „ZMEU ” cu declarația privind doborârea avioanelor rusești. Administrația Trump este formată din profesioniști
08:30
Valentin Stan: Trump a lansat un „ZMEU ” cu declarația privind doborârea avioanelor rusești. Administrația Trump este formată din profesioniști
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Trump nu vrea ca vreun membru din Consiliul de Securitate al ONU să-și piardă dreptul de veto
08:00
Valentin Stan: Trump nu vrea ca vreun membru din Consiliul de Securitate al ONU să-și piardă dreptul de veto
ACTUALITATE Valentin Stan: Acum avem și legea pentru a putea reacționa în cazul unui ATAC hibrid
07:30
Valentin Stan: Acum avem și legea pentru a putea reacționa în cazul unui ATAC hibrid
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?
POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
VIDEO Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
10:51
Donald Trump, despre arestarea Gretei Thunberg în Israel: Este doar o AGITATOARE
COD ROȘU Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
10:48
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”