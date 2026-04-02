Valentin Stan: Liderii din România au susținut că America nu este un partener de încredere în care ne putem baza

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum liderii români sunt cei care au promovat că SUA nu sunt un partener de nădejde.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum liderii români sunt cei care au promovat că SUA nu sunt un partener de nădejde. Acesta a început prin a spune că cei care susțin Iranul o fac din două stări de spirit. Prima este antisemitismul, iar a doua – anti-americanismul. Istoricul susține că antisemitismul este în creștere în Europa. Anti-americanismul, adaugă acesta, s-a născut din comportamentul liderilor europeni.
Nu, Marius. Asta e o eroare. Ei nu au fost niciodată pro-Trump. A fost un joc. Sunt două stări de spirit – antisemitism și anti-americanism. Nu există altă soluție. Iar antisemitismul este în creștere în Europa. Știi că eu n-am apucat să spun când tu m-ai întrebat despre asta… E pe eurobarometru lor, al Comisiei Europene și e în creștere. Urăsc America și îl urăsc pe Trump. Iar aici, dragul meu, un rol fundamental ghici cine l-a avut? Echipa de conducere a României. Cuplul de vis, Nicușor-Bolojan, care au propagat această idee prin chiar comportamentul lor, că America nu este formula de nădejde prin care noi să ne atingem obiectivele. Mai ții minte interviurile pe care le-am dat aici cu Nicușor și era întrebat cum e cu America? Ne putem baza… Nicușor s-a dus în America pentru că s-a simțit obligat. Știi ce a zis acum micuțul de Nicușor? Cum sunt partidele la guvernare în România în raport cu lumea? Care e diferența între ele și AUR? Cum sunt partidele? Pro-europene. Știi cum spune acum Nicușor de partidele astea? Că sunt pro-occidentale. De ce sunt pro-occidentale? Păi pro-europene erau fără America. Acum sunt pro-occidentale că bagă și America în filosofia asta.