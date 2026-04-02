Valentin Stan: Liderii din România au susținut că America nu este un partener de încredere în care ne putem baza

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum liderii români sunt cei care au promovat că SUA nu sunt un partener de nădejde. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Sunt două stări de spirit – antisemitism și anti-americanism. Nu există altă soluție. Iar antisemitismul este în creștere în Europa. Echipa de conducere a României. Cuplul de vis, Nicușor-Bolojan, a propagat această idee chiar prin comportamentul lor… Că America nu este formula de nădejde prin care noi să ne atingem obiectivele.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum liderii români sunt cei care au promovat că SUA nu sunt un partener de nădejde. Acesta a început prin a spune că cei care susțin Iranul o fac din două stări de spirit. Prima este antisemitismul, iar a doua – anti-americanismul. Istoricul susține că antisemitismul este în creștere în Europa. Anti-americanismul, adaugă acesta, s-a născut din comportamentul liderilor europeni.