Prima pagină » Sănătate » Psihologii spun că oamenii buni au această problemă în comun. Regretul lor adevărat nu este cel la care ne-am fi gândit

Psihologii spun că oamenii buni au această problemă în comun. Regretul lor adevărat nu este cel la care ne-am fi gândit

Psihologii spun că oamenii buni au această problemă în comun. Regretul lor adevărat nu este cel la care ne-am fi gândit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Persoana care îți răspunde mereu la telefon. Prietenul pe care îl suni când te afli în criză, care apare mereu cu supa și cuvintele potrivite, când ești răcit, tocmai el are o problemă ascunsă.

Le trece prin minte în drum spre un prieten, căruia îi sar în ajutor, scrie bolde.com. Uneori, noaptea târziu, după lungi telefoane, acest altruist se gândește la „nemurirea sufletului” său.

„Dacă mi s-ar fi întâmplat mie, pe cine aș fi sunat, chiar acum?”

Evită să răspundă la această întrebare. Gândul vine, apoi îi părăsește, îl lasă într-un „sertar” al minții. Dar gândul se află acolo de ani de zile, îi macină.

Imaginează-ți că relația unui prieten se prăbușește subit. Sună telefoanele. El apelează la o singură persoană, care „și-a câștigat” poziția fruntașă în agenda sa telefonică.

Ascultă. Nu intră în panică. Nu transformă drama altcuiva în drama lor.

Apropierea într-o singură direcție

Această asimetrie este observată de abia peste ani de zile, când aranjamentul este deja „pe masă” și acel bun samaritean nu-și poate învăța prietenul, pe care l-a ajutat mereu, să se adapteze unei noi relații de prietenie.

Casa în care au crescut

Aproape nimeni nu a deprins aceste obiceiuri în viața adultă. Este ceva ce izvorăște din copilărie. Un părinte care avea nevoie de sprijin – emoțional, practic sau ambele – și copilul a preluat rolul de „îngrijitor”, chiar înainte de a ajunge la adolescență, maturitate.

Este vorba de parentificare, un mediu familial în care copilul preia din responsabilitățile emoționale și uneori practice ale adulților.

Acesta va copia modelul în decursul vieții sale, devenind ajutorul tuturor, dar nu și al propriei persoane.

Au mulți prieteni. Dar niciunul adevărat

Nu sunt izolați. Discută, dezbat, se întâlnesc. Au mulți oameni cu care păstrează legătura, dar puțini pe care se pot baza, cu adevărat.

Se trezesc în acel moment în care așteaptă să li se întoarcă aceeași favoare pe care o fac unei alte persoane, de 30 de ani. Cineva care să îi scoată din singurătate, care să observe că au fost mai tăcuți în ultima vreme…

Dar acest lucru nu se întâmplă. Stau lângă telefon, marți seară, alături de câinele lor, în tăcere. Apoi se duc la somn și mâine vor fi din nou buni cu ceilalți, așteptând același tratament, la un moment dat, de la un prieten, când le va fi mai greu.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
20:15, 24 May 2026
Un supliment luat de milioane de oameni, asociat cu risc crescut de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu
SĂNĂTATE Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg
09:58, 23 May 2026
Vlad Ciurea: Ce să mâncăm pentru a preveni cancerul la creier. Lista completă a alimentelor recomandate de faimosul neurochirurg
SĂNĂTATE Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize
20:04, 22 May 2026
Aproape 50% dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de doar două obiceiuri de viață, potrivit unei analize
SĂNĂTATE Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
16:03, 21 May 2026
Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
„Bomba cu ceas” care a ucis 12 tineri sănătoși, într-o singură săptămână, în Marea Britanie
14:22, 20 May 2026
„Bomba cu ceas” care a ucis 12 tineri sănătoși, într-o singură săptămână, în Marea Britanie
SĂNĂTATE Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
11:08, 20 May 2026
Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Presiune pe Apple și Nvidia după anunțul Huawei! Ce pregătește compania chineză?
ULTIMA ORĂ Război în Orient: SUA au lovit noi baze de rachete în Iran și nave care minau Golful Persic. Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz
08:04
Război în Orient: SUA au lovit noi baze de rachete în Iran și nave care minau Golful Persic. Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz
AUTO Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
08:00
Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
AUTO Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
07:51
Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
07:35
Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
SPORT Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
07:34
Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”

Cele mai noi

Trimite acest link pe