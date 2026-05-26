Persoana care îți răspunde mereu la telefon. Prietenul pe care îl suni când te afli în criză, care apare mereu cu supa și cuvintele potrivite, când ești răcit, tocmai el are o problemă ascunsă.

Le trece prin minte în drum spre un prieten, căruia îi sar în ajutor, scrie bolde.com. Uneori, noaptea târziu, după lungi telefoane, acest altruist se gândește la „nemurirea sufletului” său.

„Dacă mi s-ar fi întâmplat mie, pe cine aș fi sunat, chiar acum?”

Evită să răspundă la această întrebare. Gândul vine, apoi îi părăsește, îl lasă într-un „sertar” al minții. Dar gândul se află acolo de ani de zile, îi macină.

Imaginează-ți că relația unui prieten se prăbușește subit. Sună telefoanele. El apelează la o singură persoană, care „și-a câștigat” poziția fruntașă în agenda sa telefonică.

Ascultă. Nu intră în panică. Nu transformă drama altcuiva în drama lor.

Apropierea într-o singură direcție

Această asimetrie este observată de abia peste ani de zile, când aranjamentul este deja „pe masă” și acel bun samaritean nu-și poate învăța prietenul, pe care l-a ajutat mereu, să se adapteze unei noi relații de prietenie.

Casa în care au crescut

Aproape nimeni nu a deprins aceste obiceiuri în viața adultă. Este ceva ce izvorăște din copilărie. Un părinte care avea nevoie de sprijin – emoțional, practic sau ambele – și copilul a preluat rolul de „îngrijitor”, chiar înainte de a ajunge la adolescență, maturitate.

Este vorba de parentificare, un mediu familial în care copilul preia din responsabilitățile emoționale și uneori practice ale adulților.

Acesta va copia modelul în decursul vieții sale, devenind ajutorul tuturor, dar nu și al propriei persoane.

Au mulți prieteni. Dar niciunul adevărat

Nu sunt izolați. Discută, dezbat, se întâlnesc. Au mulți oameni cu care păstrează legătura, dar puțini pe care se pot baza, cu adevărat.

Se trezesc în acel moment în care așteaptă să li se întoarcă aceeași favoare pe care o fac unei alte persoane, de 30 de ani. Cineva care să îi scoată din singurătate, care să observe că au fost mai tăcuți în ultima vreme…

Dar acest lucru nu se întâmplă. Stau lângă telefon, marți seară, alături de câinele lor, în tăcere. Apoi se duc la somn și mâine vor fi din nou buni cu ceilalți, așteptând același tratament, la un moment dat, de la un prieten, când le va fi mai greu.

