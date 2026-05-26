Redeschisă recent, după o întârziere de peste un an, linia 5 de tramvai este un adevărat simbol al eșecului administrativ din București. Nicio stație de pe această rută nu are copertine, iar călătorii sunt nevoiți să se adăpostească pe unde reușesc. Luni, la orele prânzului, călătorii sufereau pe refugii din cauza căldurii, iar un bărbat se adăpostea la umbra unui… stâlp.

În orașul stâlpișorilor, montați anapoda în foarte multe zone, ei lipsesc fix acolo unde este nevoie de ei. Sau de garduri.

Linia 5 a fost refăcută, însă ea se află la nivelul carosabilului, iar, în multe locuri, tramvaiul este blocat în trafic, din cauza mașinilor care intră pe calea de rulare.

Cele mai mari blocaje au loc – așa cum se poate vedea și din imaginile surprinse de reporterii Gândul – la Pasajul Băneasa de pe Bulevardul Aerogării, acolo unde foarte multe mașini care virează la stânga intră pe șine.

Copertinele au fost comandate din China

Cea mai mare problemă de pe linia 5 de tramvai este însă lipsa adăposturilor de pe peroane. Practic, ruta a fost redeschisă în luna martie, fără copertine, care au fost comandate ulterior tocmai din China.

Copertinele încă nu au venit din Asia, iar călătorii nu au unde să se adăpostească de soare.

Unii dintre pasageri recurg la soluții extreme din această cauză. Luni, la orele prânzului, când temperaturile depășeau 27 de grade Celsius, un bărbat se adăpostea la umbra unui stâlp, aflat între cele două linii.

„Este vorba de aproape 60 de copertine, care trebuie să ajungă în curând din China. Nu noi am decis să deschidem linia, ci primăria. Comanda acestor adăposturi a întârziat foarte mult din cauza faptului că a durat peste un an ca să primim soluția tehnică pentru ele de la Primăria Capitalei”, a declarat pentru Gândul Marian Mândrilă, antreprenorul care a refăcut linia 5.

În ceea ce privește blocarea liniei de către unii șoferi, asociațiile din domeniul mobilității urbane cer separatoare pentru șina de tramvai.

„Linia 5, abia modernizată, nu își atinge pe deplin obiectivele propuse din cauză că tramvaiele sunt blocate în trafic. Am trimis o solicitare către PMB să-și protejeze investiția și să monteze separatoare pe întreg tronsonul modernizat (Aeroport Băneasa – Șos. Ștefan cel Mare). Succesul oricărui proiect de modernizare a transportului public este dat de condițiile de exploatare și de atractivitatea serviciului. Degeaba avem șine noi și tramvaie noi pentru care am investit zeci de milioane de euro dacă serviciul prestat este ineficient, impredictibil și, deci, neatractiv”, transmit cei de la Metrou Ușor.

Ce traseu are Linia 5 de tramvai

Tramvaiul 5 circulă pe un traseul extins, între Aeroport Băneasa și Terminalul Pantelimon. După finalizarea lucrărilor de pe Armand Călinescu – Vasile Lascăr – Lizeanu, peste aproximativ un an și jumătate, tramvaiul 5 revine la traseul normal, de la Aeroportul Băneasa la Piața Sfântul Gheorghe.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început în februarie 2024, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei, dar ruta nu are deocamdată copertinele pentru peroane.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare

