Valentin Stan: Marian Nazat este criticat în RECHIZITORIUL din dosarul lui Călin Georgescu

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 22 septembrie 2025, Valentin Stan vorbește despre un rechizitoriu prin care se încearcă încarcerarea lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan critică dur rechizitoriul întocmit pentru Călin Georgescu, evidențiind că acest document este folosit ca un instrument incorect și abuziv pentru a-l băga la pușcărie pe Georgescu. Stan atrage atenția că rechizitoriul atacă chiar figura avocatului.

Deci, 1130-a e pe rechizitoriu ca să-l băgăm la pușcărie pe Călin Georgescu. Uite-te tu cum sună rechizitoriul ca să băgăm un om la pușcărie (…) Se ia de un avocat în rechizitoriu.

Profesorul mai subliniază absurdul situației în care un procuror folosește rechizitoriul pentru o acuzație gravă de schimbare a ordinii constituționale, dar, în același timp, atacă apărătorul inculpatului. Pe scurt, Stan denunță folosirea abuzivă a rechizitoriului în acest caz și apără rolul justiției și al avocatului ca piloni ai democrației și statului de drept.