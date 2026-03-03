3 Martie, calendarul zilei: Jessica Biel împlinește 44 de ani, Ronan Keating face 49. David Faustino împlinește 52

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 3 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jessica Biel este o actriță și producătoare americană, născută pe 3 martie 1982, în Minnesota, SUA. Şi-a început cariera în modelling și reclame, iar la doar 14 ani a obținut rolul care a făcut-o celebră: Mary Camden în serialul de familie 7th Heaven (1996–2007). După succesul din televiziune, și-a construit o carieră solidă în cinematografie, jucând în filme precum The Texas Chainsaw Massacre, The Illusionist și Total Recall. Un moment important în cariera sa a fost implicarea ca producătoare executivă și actriță principală în serialul The Sinner (2017). Interpretarea sa a fost apreciată de critici și i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. În plan personal, este căsătorită cu artistul Justin Timberlake şi împreună au doi copii. Actrița este implicată și în cauze sociale și proiecte caritabile, susținând în special inițiative legate de sănătatea copiilor și educație. De-a lungul anilor, Jessica Biel a fost inclusă frecvent în topuri ale celor mai frumoase femei din lume și este apreciată pentru stilul său elegant și discret.

Ronan Keating, născut pe 3 martie 1977, în Dublin, Irlanda, este un cântăreț, compozitor și prezentator irlandez, cunoscut atât pentru cariera sa solo, cât și pentru activitatea în trupa Boyzone, una dintre cele mai de succes formații pop ale anilor ‘90. Trupa a vândut milioane de discuri la nivel mondial, iar Ronan Keating s-a remarcat ca voce principală și imagine centrală a grupului. În 1999, acesta a lansat piesa When You Say Nothing at All, inclusă pe coloana sonoră a filmului Notting Hill. Melodia a ajuns rapid în topurile muzicale și i-a consolidat cariera solo. De-a lungul anilor, a lansat mai multe albume de succes și numeroase single-uri apreciate pentru stilul său pop romantic. Pe lângă muzică, a fost jurat în emisiuni de talente și prezentator radio și TV. Este implicat și în activități caritabile, în special în domeniul luptei împotriva cancerului, cauză susținută după pierderea mamei sale din cauza acestei boli. Ronan Keating rămâne una dintre cele mai cunoscute voci ale pop-ului irlandez și un artist apreciat pentru longevitatea și profesionalismul său.

Născut pe 3 martie 1974, în Los Angeles, David Faustino este un actor și prezentator american, cunoscut mai ales pentru rolul său din celebrul sitcom Married… with Children. Între 1987 și 1997, Faustino l-a interpretat pe Bud Bundy, fiul inteligent, dar adesea ghinionist al familiei Bundy. Serialul, cunoscut pentru umorul său sarcastic și nonconformist, a devenit un fenomen cultural și unul dintre cele mai longevive sitcomuri americane ale epocii. Rolul lui Bud i-a adus lui Faustino o mare popularitate, însă l-a și asociat puternic cu acest personaj. Actorul a continuat să joace în filme independente și în apariții episodice în diverse producții TV. De asemenea, și-a împrumutat vocea pentru personaje din animații și jocuri video. Un rol notabil de voce a fost în serialul animat The Legend of Korra, unde a interpretat personajul Mako. Pe lângă actorie, el a încercat și o carieră muzicală la începutul anilor ‘90 și a fost implicat în proiecte de producție și media online.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1693: James Bradley 🇬🇧🔭 a descoperit că era nevoie să modifice permanent înclinația telescopului său pentru a putea capta lumina stelelor pe măsură ce Pământul se rotea în jurul Soarelui. Astfel, a ajuns la concluzia că mișcarea Pământului deplasa telescopul în lateral față de lumina care cobora asupra acestuia. Unghiul de înclinație, numit aberație stelară, este aproximativ egal cu raportul dintre viteza orbitală a Pământului și viteza luminii

🎂1847: Alexander Graham Bell 🇬🇧🇺🇸📞 în 1876 a brevetat pentru prima dată în istorie un dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele rostite, telefonul

🎂1882: Ion Mihalache 🇷🇴🗣 fondator și președinte al Partidului Țărănesc

🎂1904: Mircea Vulcănescu 🇷🇴🗣 filolog, filosof, publicist, sociolog și politician de extremă dreaptă, antisemit, condamnat în 1946 pentru crime de război. A făcut parte din Guvernul Ion Antonescu ca subsecretar de stat în Ministerul de Finanțe

🎂1911: Jean Harlow 🇺🇸🎬 sex simbol al anilor ’30

🎂1930: Ion Iliescu 🇷🇴🗣

🎂1935: Jeliu Jelev 🇧🇬🗣 președinte al Bulgariei în perioada 1990-1997

🎂1964: Laura Elena Harring 🇲🇽🎬 Rita din Mulholland Drive (2001). A trăit 10 ani în Mexic, ca apoi familia ei să se mute în San Antonio, Texas. La 16 ani urmează cursurile gimnaziului la Colegiul Aiglon din Elveția. După terminarea școlii se reîntoarce în SUA unde ia parte la un concurs de frumusețe, fiind aleasă Miss El Paso apoi Miss Texas iar în 1985 este aleasă Miss USA fiind prima candidată de origine spaniolă care câștigă acest titlu

🎂1966: Fernando Colunga 🇲🇽🎬

🎂1968: Brian Cox 🇬🇧🪐📺 fizician, cunoscut publicului ca prezentator al unui număr de programe științifice pentru BBC, sporind popularitatea unor subiecte precum astronomie și fizică

🎂1971: Charlie Brooker 🇬🇧🎬 scenarist Black Mirror, Cunk on Britain, Cunk on Earth, Cunk on Life, Death to 2020, Death to 2021

🎂1974: David Faustino 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul lui Bud Bundy în sitcomul Familia Bundy

🎂1977: Ronan Keating 🇮🇪🎤 și-a început cariera muzicală alături de Keith Duffy, Mikey Graham, Shane Lynch și Stephen Gately, în 1994, ca lider al trupei Boyzone

🎂1982: Jessica Biel 🇺🇸🎬 primește în 2005 distincția Sexiest Woman Alive

🎂1989: Raluca Olaru 🇷🇴🥎 A câștigat la simplu 11 turnee ITF. La juniori a câștigat US Open în proba de dublu, în 2006

🎂1992: ADDA 🇷🇴🎤

🎂1997: Camila Cabello 🇨🇺🇲🇽🇺🇸🎤

Decese 🕯

🕯️1863: Iancu Văcărescu 🇷🇴✒️ poet, fiul lui Alecu Văcărescu. Atras de ideile înaintate ale epocii, a salutat răscoala lui Tudor Vladimirescu și a participat la mișcarea de redeșteptare culturală și națională, sprijinind începuturile școlii, teatrului, presei și tipografiei românești. A fost sprijinitor al tuturor inițiativelor culturale și literare ale vremii

🕯️1886: Anastasie Fătu 🇷🇴🌿 fondatorul Grădinii Botanice din Iași

🕯️2017: Raymond Kopa 🇫🇷⚽️ A câștigat Balonul de Aur în 1958 și a fost trecut de Pelé pe lista FIFA 100 cei mai buni 125 de jucători în viață în 2004

🕯️2023: Tom Sizemore 🇺🇸🎬 Născut pe 4 iulie (1989), Harley Davidson and the Marlboro Man (1991), Passenger 57 (1992), True Romance (1993), Natural Born Killers (1994), Strange Days (1995), Heat (1995), Saving Private Ryan (1998), Red Planet (2000), Black Hawk Down (2001), Pearl Harbor (2001)

Evenimente📋

📋📖Ziua mondială a scriitorilor

📋🇧🇬 Ziua eliberării Bulgariei de sub jugul otoman (1878). Ziua naţională

Calendar 🗒

🗒1075: “Dictatus papae” prin care se proclamă autoritatea universală a papei

🗒1585: Este inaugurat Teatrul Olimpic din Vicenza, realizat după planurile arhitectului Andrea Palladio. Se joacă piesa Oedip rege de Sofocle

🗒1845: După expulzarea seminolilor, teritoriul Florida este încorporat în Statele Unite sub numele de Florida, care devine cel de-al 27-lea stat

🗒1857: Al Doilea Război al Opiului: Imperiul britanic și Al Doilea Imperiu Francez declară război Chinei dinastiei Qing

🗒1861: Țarul Alexandru al II-lea al Rusiei semnează Proclamația emancipării, eliberând iobagii. Însă acest lucru duce doar la o dependență financiară suplimentară a fermierilor de nobilime

🗒1875: La Opéra Comique din Paris, a avut loc premiera operei Carmen de Georges Bizet

🗒1878: Este semnat Tratatul de la San Stefano, care punea punct Războiului de Independență al României. Independența României era recunoscută. România primea Dobrogea în schimbul sudului Basarabiei

🗒1904: Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei a devenit prima persoană care a înregistrat un document politic folosind fonograful lui Thomas Edison

🗒1907: Răscoalele țărănești din 1907: A avut loc prima mare ciocnire dintre răsculați și armată, la Pașcani. Țăranii arestați au fost eliberați de către muncitorii ceferiști de la depoul local

🗒1915: În Statele Unite este înființat Comitetul Național Consultativ pentru Aeronautică (NACA) pentru cercetarea de bază în aviație. Ulterior, din această organizație s-a dezvoltat NASA

🗒1918: Rusia bolșevică și Puterile Centrale au semnat tratatul de la Brest-Litovsk, prin care Rusia a ieșit din Primul Război Mondial

🗒1923: Apare la New York prima ediție a revistei de știri Time fondată de Briton Hadden și Henry Luce, devenind prima revistă săptămânală din SUA

🗒1939: La Bombay, Mahatma Gandhi începe o grevă a foamei ca protest împotriva guvernării autocratice din India britanică

🗒1955: Elvis Presley apare la TV pentru prima dată

🗒1974: La scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Paris-Orly, zborul Turkish Airlines 981 s-a prăbușit. 346 de oameni sunt uciși în accident. La acea vreme, zborul 981 a fost accidentul aviatic cu cele mai multe decese din istoria aviației

🗒1986: Metallica lansează Master of Puppets, al 3-lea album de studio

