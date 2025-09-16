Valentin Stan: Noi i-am informat pe ruși că nu mai avem armament în depozit pentru că l-am DONAT Ucrainei

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre donațiile de armament ale României spre Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă e secret cât le dăm la ucraineni, oare nu e secret și faptul că suntem impotenți?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre donațiile de armament ale României spre Ucraina. Acesta susține că de când au căzut rachetele în Polonia, nu mai poate nimeni să creadă ce spune Zelenski. Istoricul susține că rachetele intrate în Polonia erau de origine ucraineană și nu de origine rusă. Acesta adaugă și faptul că nici Ursula nu mai este un personaj credibil, după povestea cu băiatul ucrainean capturat de ruși.

Stan ironizează și un interviu cu Ilie Bolojan. Acesta menționează că oamenii sunt prostiți. Istoricul se întreabă de ce nu este menționat, punctual, ajutorul oferit Ucrainei. De ce nu este specificat cu ce a ajutat România, din punct de vedere militar, Ucraina? Stan răspunde, parafrazând ceea ce a menționat și Ilie Bolojan într-un interviu. Premierul ar fi spus că alegerea de menținere a unei note discrete despre acest subiect a fost a celor care au și decis, la început de război, ajutarea Ucrainei cu armament.