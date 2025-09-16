Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Noi i-am informat pe ruși că nu mai avem armament în depozit pentru că l-am DONAT Ucrainei

Andrei Rosz
16 sept. 2025, 17:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre donațiile de armament ale României spre Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Dacă e secret cât le dăm la ucraineni, oare nu e secret și faptul că suntem impotenți?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre donațiile de armament ale României spre Ucraina. Acesta susține că de când au căzut rachetele în Polonia, nu mai poate nimeni să creadă ce spune Zelenski. Istoricul susține că rachetele intrate în Polonia erau de origine ucraineană și nu de origine rusă. Acesta adaugă și faptul că nici Ursula nu mai este un personaj credibil, după povestea cu băiatul ucrainean capturat de ruși.

Stan ironizează și un interviu cu Ilie Bolojan. Acesta menționează că oamenii sunt prostiți. Istoricul se întreabă de ce nu este menționat, punctual, ajutorul oferit Ucrainei. De ce nu este specificat cu ce a ajutat România, din punct de vedere militar, Ucraina? Stan răspunde, parafrazând ceea ce a menționat și Ilie Bolojan într-un interviu. Premierul ar fi spus că alegerea de menținere a unei note discrete despre acest subiect a fost a celor care au și decis, la început de război, ajutarea Ucrainei cu armament.

De când au căzut rachete ucrainene în Polonia, știi cazul, și au spus că sunt rachete rusești, nu mai poți pune bază pe nimic din ce minte Zelenski. Nimic, nimic. A, sigur, poate să mintă doamna Von der Leyen cu Sașa, cum l-au luat rușii să îl facă rus. E dreptul ei în Parlamentul European. Vrei să vezi tu cum se face la proști? Proștii nesimțiți care nu au niciun Dumnezeu pentru țara asta… Vin eu și te întreb pe tine. De ce nu spui tu câți bani dai Ucrainei? De ce nu spui, mă? Și tu știi ce îmi răspunzi? Adică tu vrei ca eu să vin la televizor și să îți spun eu ție câți bani dăm la ucraineni. Nu? Păi cum să fac așa ceva? Lumea ce-o să zică? Că ăsta n-are treabă pe la Guvern, pe acolo și vine să povestească aiurea pe aici, pe la televiziune? Păi avem treabă sau ne ținem de televiziune? Ești prost? Cum să fac așa ceva? Ăia de la început au zis să nu spună, iar el (n.r. Ilie Bolojan) ar spune, dar nu are timp că muncește. Ce o să spună lumea? Uite-l pe ăsta că a venit să ne spună câți bani dă la ucraineni, în timp ce noi murim de foame. Cu ocazia asta i-a informat pe ruși că și-a golit depozitele. Aici nu contează de ce. Tocmai le-a spus rușilor că nu mai avem în depozite. Dacă e secret cât le dăm la ucraineni, oare nu e secret și faptul că suntem impotenți?

