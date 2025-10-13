Valentin Stan: Nu există ALIAT decât ceea ce este definit în structura politică de angajament în afara Alianței Nord-Atlantice

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre condițiile în care garanțiile de securitate pot fi în vigoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre care sunt condițiile în care statutul de aliat este valabil. Acesta a explicat cadrul legal în care România e aliat NATO. Istoricul a subliniat că o declarație prin care România este aliat al Moldovei este imposibilă. Doar în momentul în care există un contract de tip NATO se poate constitui statutul de aliat. Garanțiile de securitate, în viziunea acestuia, se bazează pe un ajutor reciproc în cazul unui război. Aceste garanții, subliniază Stan, pot fi valabile doar dacă există statutul de aliat. O declarație prin care România ajută cu orice Moldova este împotriva principiului NATO, adaugă istoricul. În încheiere, Stan subliniază că nu poți fi aliat la bere, ci doar printr-un contract bine creat.

Nu există aliat, dragii mei, decât ceea ce este definit în structura politică de angajament, cu trimitere directă la descărcarea în legislație prin tratatul de la Washington. Nu există nimic în termen de aliat în afara Alianței Nord-Atlantice. În momentul în care spui aliat, fără să te referi la cadrul Nord-Atlantic, din momentul ăla avem niște probleme legate de tratatul de la Washington, pe care acest analfabet, frate cu Bolojan, dacă ar fi să mă iau sigur după frumoasele calificative date de Grindeanu, nu le cunoaștem. Hai să vedem deci ce am aflat. Că România este aliat cu Moldova. Am aflat că ajută cu tot ce are, cu absolut tot în caz de atac, Moldova. Asta este inima tratatului de la Washington… Aici se află garanțiile de securitate, spuneam noi, foarte slabe juridic, dar garanții de securitate. Ce înseamnă garanție de securitate? Ca să înțelegeți și voi, garanția de securitate dă statutul de aliat, dragii mei. Ce spune asta într-un text juridic? Este vorba, deci, de un contract pe care îl semnezi atunci când îți asumi tratatul de la Washington, care te face aliat prin garanția de securitate pe care o presupune. Unde e garanția de securitate aici? Dacă, atenție, se produce un atac asupra uneia dintre părți, iar una dintre părți este aliat. Vom vedea imediat celelalte părți ce fac. Vor ajuta partea sau părțile astfel atacate. Deci ajutăm. Asta e garanția de securitate. Cum o ajutăm aici e gradualitatea componentei materiale a garanției de securitate. Slabă, dar există. Deci, garanția de securitate ce spune? Că ne ajutăm reciproc în caz de atac. Asta îți conferă ție calitatea de aliat în Organizația Atlanticului de Nord. Deci, te rog să te uiți, cum se ajută ăștia în baza articolului cinci… Prin ce fel de măsuri? Măsurile pe care le consideră necesare. Vlad General se duce mai departe decât ce spune articolul cinci din tratatul la Washington, când afirmă în clar că va ajuta cu absolut tot Moldova. Nu există așa ceva în articolul cinci, că nu că ar avea vreo legătură articolul cinci cu ceea ce a spus el acolo. Dar îți arăt asta ca să vezi în ce distanță se află băiatul ăsta și unde duce practic, România. Atenție, tipul ăsta de garanție juridică, aia care sună așa, dacă ești atacat din ajutorul tău cu tot ce am, a existat în Tratatul de la Bruxelles, modificat. Ce ți-a spus el? Că e aliat cu Moldova? Aliat ești atunci când asupra ta se descarcă juridic conținutul unei garanții de securitate de tipul celei aflate în articolul cinci din tratatul de la Washington. Nu poți fi aliat la bere, râgâind ca porcul.