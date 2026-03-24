Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km

Malina Maria Fulga

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a vorbit despre consecințele pe care le va suferi Iranul în urma atacurilor din ultimele săptămâni. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că atacurile Iranului din Orientul Mijlociu ar fi oferit Statelor Unite prilejul perfect de a-și împinge mai departe agenda, justificându-și astfel intervențiile sau sancțiunile dure în teritoriu. De asemenea, spune invitatul, SUA va impune măsuri precum interzicerea deținerii armelor nucleare de către ayatolahii Iranului și va reduce potențialul balistic al acestora.

Aruncând cu rachetele astea în toate părțile, Iranul a demonstrat un lucru esențial, care era, aș spune eu, platforma de bază a lansării operațiilor militare de către Trump împotriva lor. Și anume că nu mai pot fi lăsați ayatolahii să dețină două lucruri. Arma nucleară n-au apucat s-o confecționeze. Dar rachetele balistice s-au închis. Aceste negocieri de pace pe care tu le vezi acum, eu ți-o spun acum, notează-ți-o pe hârtie, vor avea drept consecință, și e posibil să vezi o rezoluție a Consiliului de Securitate, și Trump n-are nevoie de așa ceva, faptul că, de azi încolo, potențialul balistic al Iranului se reduce la 150 de kilometri. Atât vor mai avea voie. Deci nu 500. Nu o mie ca să ajungă în Israel.

Profesorul Valentin Stan lansează teoria conform căreia Iranul nu ar avea, de fapt, potențialul tehnologic militar pe care îl pretinde și că, în realitate, ar fi fost folosite rachete de tip prototip, importate din Rusia. Acest lucru, spune el, dovedește faptul că aceștia nu ar putea susține un conflict de lungă durată din punctul de vedere al producției.

Ce au arătat atacând Diego Garcia? La aproape 4.000 de kilometri. Alea, după părerea mea, sunt rachete prototip. Ei nu au așa ceva în producție de serie. Dacă mă întrebi pe mine, e tehnologie rusească. Deci au tras cu o rachetă prototip. Nu o rachetă care să fie construită în serie. N-ai să mai vezi așa ceva de la ăștia. Alea au fost deja două, nu o să mai fie a treia. Ceea ce trebuie reținut în povestea asta este că Iranul, la acest moment, a probat pentru întreaga planetă ceea ce spun evreii. Ceea ce spune Bibi Netanyahu: această țară, în formula de regim a ayatolahilor și deținând capabilități balistice, nu mai poate exista pe Terra.

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia
06:30
Valentin Stan: Rezoluția ONU legată de pericolul pe care îl reprezintă Iranul nu a fost blocată de China sau de Rusia
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 24 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 24 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00, 22 Mar 2026
Marius Tucă Show începe luni, 23 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
10:00, 22 Mar 2026
Ion Cristoiu: „Negocierile ruso-ucrainene sunt o comedie. Zelenski nu este dispus să facă pace”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul
09:30, 22 Mar 2026
Valentin Stan: Nicușor Dan nu poate să înțeleagă decizia suverană a Ungariei, țară care își respectă cetățenii și viitorul
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Toată politica internă a României este o improvizație. Întâlnirea Dan-Rutte va fi tot o improvizație”
09:00, 22 Mar 2026
Dan Dungaciu: „Toată politica internă a României este o improvizație. Întâlnirea Dan-Rutte va fi tot o improvizație”
Mediafax
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Proiectul de OUG pentru declararea crizei pe piața carburanților, publicat de Ministerul Energiei. Cu cât se limitează adaosul și pentru cât timp
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Liderii europeni se tem că războiul din Iran va deveni monedă de schimb pe frontul din Ucraina
ȘTIINȚĂ Activitatea banală care protejează cel mai bine creierul de pierderea memoriei. Este o distracție simplă, care necesită un singur lucru
08:00
Activitatea banală care protejează cel mai bine creierul de pierderea memoriei. Este o distracție simplă, care necesită un singur lucru
FLASH NEWS Primul mesaj al noului ambasador SUA către români este o confesiune personală: „Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York”
07:58
Primul mesaj al noului ambasador SUA către români este o confesiune personală: „Am crescut într-un orășel din zona rurală a statului New York”
AUTO Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
07:57
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina
07:33
Război în Ucraina, ziua 1489. Rușii atacă dezlănțuit, sirenele răsună în aproape toată Ucraina
AUTO „Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
07:24
„Suntem 4 și avem și un câine” Cum a reacționat șoferul BOLT după ce a primit acest mesaj de la un client bucureștean care tocmai comandase cursa
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 25: Israelul, sub o ploaie de rachete iraniene. Arabia Saudită și Emiratele Arabe, gata să intre în război împotriva Teheranului
07:19
🚨 Lupte în Orient, ziua 25: Israelul, sub o ploaie de rachete iraniene. Arabia Saudită și Emiratele Arabe, gata să intre în război împotriva Teheranului

