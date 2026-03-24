Valentin Stan: În urma negocierilor cu americanii, potențialul ballistic al Iranului se va reduce la 150 km

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan a vorbit despre consecințele pe care le va suferi Iranul în urma atacurilor din ultimele săptămâni.

Profesorul Valentin Stan susține că atacurile Iranului din Orientul Mijlociu ar fi oferit Statelor Unite prilejul perfect de a-și împinge mai departe agenda, justificându-și astfel intervențiile sau sancțiunile dure în teritoriu. De asemenea, spune invitatul, SUA va impune măsuri precum interzicerea deținerii armelor nucleare de către ayatolahii Iranului și va reduce potențialul balistic al acestora.

Aruncând cu rachetele astea în toate părțile, Iranul a demonstrat un lucru esențial, care era, aș spune eu, platforma de bază a lansării operațiilor militare de către Trump împotriva lor. Și anume că nu mai pot fi lăsați ayatolahii să dețină două lucruri. Arma nucleară n-au apucat s-o confecționeze. Dar rachetele balistice s-au închis. Aceste negocieri de pace pe care tu le vezi acum, eu ți-o spun acum, notează-ți-o pe hârtie, vor avea drept consecință, și e posibil să vezi o rezoluție a Consiliului de Securitate, și Trump n-are nevoie de așa ceva, faptul că, de azi încolo, potențialul balistic al Iranului se reduce la 150 de kilometri. Atât vor mai avea voie. Deci nu 500. Nu o mie ca să ajungă în Israel.

Profesorul Valentin Stan lansează teoria conform căreia Iranul nu ar avea, de fapt, potențialul tehnologic militar pe care îl pretinde și că, în realitate, ar fi fost folosite rachete de tip prototip, importate din Rusia. Acest lucru, spune el, dovedește faptul că aceștia nu ar putea susține un conflict de lungă durată din punctul de vedere al producției.