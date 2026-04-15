Valentin Stan: Presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi fost de acord ca Iranul să continue îmbogățirea uraniului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi de acord ca Iranul să îmbogățească uraniu în continuare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: A primit planul în 15 puncte. Ce au făcut americanii? Ce spune Leavitt? Zice bă, ok, prima fază era un non-starter, ne-am chinuit, ne-am învârtit, ne-am uitat la ce ne-au trimis și ne-am acomodat. Ce spune Iranul? Propunerea SUA a fost una extrem de maximalistă și nerezonabilă. Bă, e nerezonabil ce au trimis americanii. Deci pleacă de aici cu negocierea. Nu este frumos, nici măcar pe hârtie.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi de acord ca Iranul să îmbogățească uraniu în continuare. Acesta a început prin a spune că în timp ce americanii căutau să își adapteze planul pe placul Iranului, iranienii susțineau că americanii sunt nerezonabili. Mai mult de atât, analistul susține că Iranul a publicat două variante a aceluiași plan în care diferau obiectivele. În variantă persană, iranienii ar fi pus clauză că pot continua îmbogățirea uraniului.