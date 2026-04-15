Valentin Stan: Presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi fost de acord ca Iranul să continue îmbogățirea uraniului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi de acord ca Iranul să îmbogățească uraniu în continuare.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum presa propagandistă a sugerat că Trump ar fi de acord ca Iranul să îmbogățească uraniu în continuare. Acesta a început prin a spune că în timp ce americanii căutau să își adapteze planul pe placul Iranului, iranienii susțineau că americanii sunt nerezonabili. Mai mult de atât, analistul susține că Iranul a publicat două variante a aceluiași plan în care diferau obiectivele. În variantă persană, iranienii ar fi pus clauză că pot continua îmbogățirea uraniului.
Iată aici sursă diplomatică de rang înalt, Al Jazeera. 25 martie când se acomodau aceste puncte de vedere, ce făcea Iranul? A primit planul în 15 puncte. Ce au făcut americanii? Ce spune Leavitt? Zice bă, ok, prima fază era un non-starter, ne-am chinuit, ne-am învârtit, ne-am uitat la ce ne-au trimis și ne-am acomodat. Ce spune Iranul? Propunerea SUA a fost una extrem de maximalistă și nerezonabilă. Bă, e nerezonabil ce au trimis americanii. Deci pleacă de aici cu negocierea. Nu este frumos, nici măcar pe hârtie. Deci tu-ți dai seama… A spus sursa, numind planul înșelător și păcătos. Asta e poziționarea iraniană. Americanii s-au dat peste cap. Iranienii nu. Iranienii sunt mai tari ca americanii… Între timp, Trump a zis vă rup. După treaba asta, cu câteva ore înainte să înceapă ce zicea Trump că va fi iadul, iranienii au bătut la ușă. Procesul de încetare a focului a fost marcat de incertitudini după ce Iranul a publicat două versiuni diferite ale planului de 10 puncte. În versiunea publicată în persană, Iranul a inclus expresia acceptarea îmbogățirii pentru programul său nuclear. Dar din motive care rămân neclare, acea expresie lipsea în versiunea din engleză distribuită de diplomații iranieni jurnaliștilor. Iată cum negociază Iranul. Îmbogățesc uraniu, că arma nucleară e idolul lor. Presa a sugerat că Trump ar fi de acord cu așa ceva. Varianta în limba engleză bineînțeles că nu conținea așa ceva, că noi ne apucăm în continuare să îmbogățim uraniu până la nu știu cât, ca să facem arme nucleare. Pentru că era clar că asta e un non-starter, nu poți negocia pe așa ceva. Poziția americană era clară aici. Deci, încă o dată, ce negociază Iranul? Sau mai bine zis, cu cine negociază? Cu America, în faza asta, sigur nu negociază. Iranul negociază cu poporul iranian căruia îi vinde iluzia puterii nucleare.