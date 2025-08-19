Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Putin are nevoie de coridor pentru CRIMEEA”

Andrei Rosz
19 aug. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre interesul teritorial al lui Putin în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Crimeea nici nu se discută

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre interesul teritorial al lui Putin în Ucraina. Acesta a explicat ce părți din Ucraina vor rămâne ale ucrainenilor și ce părți vor fi cedate rușilor. Ca idee de început, istoricul susține că se va ajunge în curând la o trilaterală. Odată ajunși la aceeași masă, Putin, Trump și Zelenski vor discuta despre teritorii. Analistul susține că regiunile Donețk și Luhansk vor rămâne cu siguranță la ruși. Porțiunile neocupate de ruși din aceste regiuni vor fi eliberate de trupele ucrainene, în sensul unei evacuări forțate. Zaporojie și Herson vor fi adevăratele puncte de interes. Putin are ca scop blocarea liniei frontului în aceste zone. Ce este cucerit de ruși din Zaporojie și Herson va deveni ocupație rusă, ce nu este ocupat, se va întoarce sub Ucraina. Stan vorbește despre planul lui Putin de a lega Donbas de Crimeea. Se presupune că acesta ar avea nevoie de un coridor pe uscat care să lege cele două regiuni.

„Se va ajunge la trilaterală. Apoi se va derula planul următor despre care noi am tot discutat de câteva zile. Donețk și Luhansk vor rămâne la ruși. Acele porțiuni din aceste două regiuni care nu au fost încă cucerite de ruși vor fi eliberate de armata ucraineană. Eliberate, între ghilimele, cu sensul de evacuare. Da, vor pleca. Iar celelalte două regiuni, adică Zaporojie și Herson, îngheață pe linia ostilităților de la momentul ăsta, linia frontului, în sensul că ce este cucerit de ruși până la acest moment în Herson și Zaporojie rămâne la ruși, iar ce nu este cucerit și este încă sub controlul trupelor ucrainene rămâne la ucraineni. Asta pentru că Putin are nevoie de teritoriu și în aceste două regiuni, ca să facă legătura pe uscat între Donbas și Crimeea. Crimeea nici nu se discută.”, a explicat istoricul.

