Valentin Stan: „Putin are nevoie de coridor pentru CRIMEEA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre interesul teritorial al lui Putin în Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Crimeea nici nu se discută”

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre interesul teritorial al lui Putin în Ucraina. Acesta a explicat ce părți din Ucraina vor rămâne ale ucrainenilor și ce părți vor fi cedate rușilor. Ca idee de început, istoricul susține că se va ajunge în curând la o trilaterală. Odată ajunși la aceeași masă, Putin, Trump și Zelenski vor discuta despre teritorii. Analistul susține că regiunile Donețk și Luhansk vor rămâne cu siguranță la ruși. Porțiunile neocupate de ruși din aceste regiuni vor fi eliberate de trupele ucrainene, în sensul unei evacuări forțate. Zaporojie și Herson vor fi adevăratele puncte de interes. Putin are ca scop blocarea liniei frontului în aceste zone. Ce este cucerit de ruși din Zaporojie și Herson va deveni ocupație rusă, ce nu este ocupat, se va întoarce sub Ucraina. Stan vorbește despre planul lui Putin de a lega Donbas de Crimeea. Se presupune că acesta ar avea nevoie de un coridor pe uscat care să lege cele două regiuni.