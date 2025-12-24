FLASH NEWS Nu sunt bani pentru nimic, dar guvernul Bolojan a găsit peste 1 miliard de lei în plus pentru înarmare
11:41
În emisiunea Marius Tucă Show de luni 22 decembrie, analistul politic Valentin Stan comentează în acest fragment o declarație a secretarului general NATO, criticând ideea că SUA sau NATO s-ar pregăti pentru război cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Valentin Stan a citat direct din strategie și a ironizat ignoranța celor care promovează ideea unui război iminent. Un alt punct cheie a fost schimbarea Conceptului Strategic al NATO, menționată prin prisma unei întrebări adresate lui Rutte.
Minte. Poftim, ți-am arătat aici cine produce război în Europa, făcându-se că n-au aflat, că s-a schimbat strategia americană de securitate și ei nu există, nu suflă, nu mișcă fără America, spune Valentin Stan.