În emisiunea Marius Tucă Show de luni 22 decembrie, analistul politic Valentin Stan comentează în acest fragment o declarație a secretarului general NATO, criticând ideea că SUA sau NATO s-ar pregăti pentru război cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a citat direct din strategie și a ironizat ignoranța celor care promovează ideea unui război iminent. Un alt punct cheie a fost schimbarea Conceptului Strategic al NATO, menționată prin prisma unei întrebări adresate lui Rutte.