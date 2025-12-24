Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Putin îl întreabă pe Rutte dacă știe să citească noua doctrină a lui Trump

Valentin Stan: Putin îl întreabă pe Rutte dacă știe să citească noua doctrină a lui Trump

Serdaru Mihaela
24 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show de luni 22 decembrie, analistul politic Valentin Stan comentează în acest fragment o declarație a secretarului general NATO, criticând ideea că SUA sau NATO s-ar pregăti pentru război cu Rusia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a citat direct din strategie și a ironizat ignoranța celor care promovează ideea unui război iminent. Un alt punct cheie a fost schimbarea Conceptului Strategic al NATO, menționată prin prisma unei întrebări adresate lui Rutte.

Minte. Poftim, ți-am arătat aici cine produce război în Europa, făcându-se că n-au aflat, că s-a schimbat strategia americană de securitate și ei nu există, nu suflă, nu mișcă fără America, spune Valentin Stan.

Cele mai noi