Valentin Stan: Putin nu poate fi anchetat pentru un act de agresiune pentru că Rusia trebuie să voteze la ONU dacă situația din Ucraina e sau nu agresiune

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, analist, istoric și jurnalist, a analizat diferențele juridice dintre conceptele de „atac" și „agresiune" în dreptul internațional. Invitatul a spus că modul în care sunt formulate tratatele poate influența aplicarea mecanismelor de securitate.

Valentin Stan a explicat că termenii folosiți în tratate nu sunt întâmplători și pot avea consecințe asupra modului în care se iau deciziile la nivel internațional.

Conceptul de agresiune implică decizia Consiliului de Securitate

Profesorul a spus că, în situația în care tratatele ar folosi termenul de „agresiune”, aplicarea acestora ar depinde de o decizie formală. El a subliniat rolul Consiliului de Securitate în această evaluare.

Dacă în acest tratat, în loc de atac, ăsta fiind un termen pe care îl putem negocia noi, stabilim, ne atacă, nu ne atacă, ai fi avut agresiune, în momentul ăla articolul 5 ar fi putut fi aplicat numai dacă se constata agresiunea. Cine decide că ai agresiune? Consiliul de Securitate. Deci trimiteai, practic, problematica obiectivului articolului 5 în Consiliul de Securitate. Adică sub jurisdicția Rusiei.

Valentin Stan: Când vei avea o agresiune a Rusiei împotriva unei țări? Niciodată.

Stan a explicat că, în actualul sistem, Rusia are un rol decisiv în Consiliul de Securitate. Acest lucru face dificilă aplicarea conceptului de „agresiune” în cazul unor conflicte în care Rusia este implicată.