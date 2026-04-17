Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Putin nu poate fi anchetat pentru un act de agresiune pentru că Rusia trebuie să voteze la ONU dacă situația din Ucraina e sau nu agresiune

Valentin Stan: Putin nu poate fi anchetat pentru un act de agresiune pentru că Rusia trebuie să voteze la ONU dacă situația din Ucraina e sau nu agresiune

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, analist, istoric și jurnalist, a analizat diferențele juridice dintre conceptele de „atac” și „agresiune” în dreptul internațional. Invitatul a spus că modul în care sunt formulate tratatele poate influența aplicarea mecanismelor de securitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a explicat că termenii folosiți în tratate nu sunt întâmplători și pot avea consecințe asupra modului în care se iau deciziile la nivel internațional.

Conceptul de agresiune implică decizia Consiliului de Securitate

Profesorul a spus că, în situația în care tratatele ar folosi termenul de „agresiune”, aplicarea acestora ar depinde de o decizie formală. El a subliniat rolul Consiliului de Securitate în această evaluare.

Dacă în acest tratat, în loc de atac, ăsta fiind un termen pe care îl putem negocia noi, stabilim, ne atacă, nu ne atacă, ai fi avut agresiune, în momentul ăla articolul 5 ar fi putut fi aplicat numai dacă se constata agresiunea. Cine decide că ai agresiune? Consiliul de Securitate. Deci trimiteai, practic, problematica obiectivului articolului 5 în Consiliul de Securitate. Adică sub jurisdicția Rusiei.

Valentin Stan: Când vei avea o agresiune a Rusiei împotriva unei țări? Niciodată.

Stan a explicat că, în actualul sistem, Rusia are un rol decisiv în Consiliul de Securitate. Acest lucru face dificilă aplicarea conceptului de „agresiune” în cazul unor conflicte în care Rusia este implicată.

Ia zi, Marius, ce scrie aici, în clauza aia mutuală? Dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au față de acesta obligația de a-i acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la îndemâna lor, în conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite. Aceasta nu prejudiciază caracterul specific al politicii de securitate și apărarea a anumitor state membre. Deci, clauza de apărare mutuală din Tratatul de la Lisabona conține termenul agresiune? Deci, dacă un stat membru este victima unei agresiuni… Mai ales că noi vorbim aici de agresiunea Rusiei, de regulă. Păi, agresiunea este un concept juridic codificat ca atare. Cine hotărăște dacă este agresiune? Consiliul de Securitate. Unde este și? Rusia. Deci, când vei avea o agresiune a Rusiei împotriva unei țări? Niciodată.

Cele mai noi

Trimite acest link pe