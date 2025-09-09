Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „Războiul se terminase în 2022 la Istanbul. Biden a ÎMPINS întreaga Europă în continuarea conflictului”

Malina Maria Fulga
09 sept. 2025, 10:42, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul în care a fost perpetuat conflictul ruso-ucrainean. Acesta susține că, în 2022, conflictul ar fi fost aproape încheiat printr-un acord de oprire a ostilităților, însă intervenția Statelor Unite ar fi dus la continuarea atacurilor. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Acordul din 2022 de la Istanbul

Dr. Valentin Stan vorbește despre un moment mai puțin cunoscut la nivel public, în care susține că ar fi fost încheiat un acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina. Acordul de la Istanbul, din 2022, nu ar fi fost contestat nici de ruși, nici de ucraineni, și nici de alți mediatori internaționali, însă ar fi fost blocat politic, susține invitatul.

„Războiul s-a terminat curând. Războiul începe în februarie 2022. În aprilie 2022, Ucraina capitulează. Se duce la Istambul, parafează, e un text parafat. Înainte de semnătura cum ar veni. . Textul ăsta este invocat de ruși. Ucrainienii nu-l contestă, pentru că au semnat. Și există documentul. Turcii nu-l contestau. Au fost acolo. Americanii și britanicii nu-l contestă, pentru că îl știu first hand. Hai să vedem ce spune Lavrov. Asta este textul, atenție, dragi securiști, este textul în limba engleză. Să puteți să-l verificați, să-l dați pe post, să mergeți să faceți raport pentru băiatul cu, mă rog, cu sistemul.”

Valentin Stan: „Războiul, în aprilie 2022, se încheiase la Istanbul, dar a fost împins de Biden”

Dr. Valentin Stan detaliază conținutul presupusului acord, menționând că Ucraina ar fi propus neutralitatea și garanții de securitate. Rusia ar fi acceptat aceste condiții, iar semnarea acordului ar fi fost blocată de intervenția Occidentului, cu precădere a președintelui Biden, adaugă acesta.

„În aprilie 2022, la Istambul, echipa de negociere ucraineană, fii atent, nu Rusia, ce-a propus? Încetarea ostilităților. De ce ați auzit, mă, ăia care am spus eu că se termină războiul? Se terminase, copii. Ucraina nu intră în NATO, nici în alte blocuri militare. Angajament pentru neutralitate fără arme în Ucraie. Esențial, ca parte a acestui cadru. Sistem de garanții de securitate. Că se tot vorbește azi de garanții de securitate. Toți membrii permanenței ai Consiliul de Securitate: Federația Rusă, China, Sua, Franța, Regat Unit, Germania și Turcia. Rușii au acceptat. Era propunerea ucraineană. Alte țări interesate sa se alature acestui grup de garanți. Propunerea ucraineană a sugerat clar că aceste garanții ar fi egale. Deci garanții pentru toată lumea din zonă, nu numai pentru ei. Sau pentru ruși. Inclusiv vecinilor ucrainei, pe o bază egală și indivizibilă. Această abordare, așa cum am menționat, a fost susținută de partea rusă. Deci rușii au acceptat-o. Documentul a fost de fapt parafat, iar noi eram pregătiți să trecem la asemnarea unui acord oficial. Ce s-a întâmplat? Hai să ne aducem aminte ce spune șeful delegației ucrainene la negocierile de la Istanbul… Au primit ordin să nu pună capăt războiului. Războiul era virtual închis în aprilie. Corect. Iar eu ți-am spus ție în martie, când am discutat, că nu va ține mult. Iar în aprilie, ucraineanii au propus închidem, rușii au zis ok. S-au dus acasă la Chiev, Biden l-a trimis pe Boris Johnson, șeful guvernului britanic, și l-a spus nu. Iar Trump a obosit, spunând într-una, aproape în fiecare săptămână, că ăsta a fost războiul lui Biden. Pentru că așa a fost… Războiul în aprilie 2022 se încheiase la Istanbul. A fost împins de Biden, care a împins întreaga Europa după el. Europa care acum e nebunită că nu știe cum să iasă. După ce, America s-a sucit.”

