Valentin Stan: „Războiul se terminase în 2022 la Istanbul. Biden a împins întreaga Europă în continuarea conflictului”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre modul în care a fost perpetuat conflictul ruso-ucrainean. Acesta susține că, în 2022, conflictul ar fi fost aproape încheiat printr-un acord de oprire a ostilităților, însă intervenția Statelor Unite ar fi dus la continuarea atacurilor. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Acordul din 2022 de la Istanbul

Dr. Valentin Stan vorbește despre un moment mai puțin cunoscut la nivel public, în care susține că ar fi fost încheiat un acord de încetare a focului între Rusia și Ucraina. Acordul de la Istanbul, din 2022, nu ar fi fost contestat nici de ruși, nici de ucraineni, și nici de alți mediatori internaționali, însă ar fi fost blocat politic, susține invitatul.

„Războiul s-a terminat curând. Războiul începe în februarie 2022. În aprilie 2022, Ucraina capitulează. Se duce la Istambul, parafează, e un text parafat. Înainte de semnătura cum ar veni. . Textul ăsta este invocat de ruși. Ucrainienii nu-l contestă, pentru că au semnat. Și există documentul. Turcii nu-l contestau. Au fost acolo. Americanii și britanicii nu-l contestă, pentru că îl știu first hand. Hai să vedem ce spune Lavrov. Asta este textul, atenție, dragi securiști, este textul în limba engleză. Să puteți să-l verificați, să-l dați pe post, să mergeți să faceți raport pentru băiatul cu, mă rog, cu sistemul.”

Valentin Stan: „Războiul, în aprilie 2022, se încheiase la Istanbul, dar a fost împins de Biden”

Dr. Valentin Stan detaliază conținutul presupusului acord, menționând că Ucraina ar fi propus neutralitatea și garanții de securitate. Rusia ar fi acceptat aceste condiții, iar semnarea acordului ar fi fost blocată de intervenția Occidentului, cu precădere a președintelui Biden, adaugă acesta.