Valentin Stan: „Schimbul de teritorii de care vorbește Trump este o mișcare de teritorii ucrainene. Rușii nu dau nimic”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Valentin Stan a explicat că în logica negocierilor dintre Trump și Putin, Ucraina ar urma să accepte cedări teritoriale majore. Analistul afirmă că planul prevede retrageri și schimburi de populație, fără ca Rusia să cedeze nimic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: „Trump trebuie să accepte cedările teritoriale din Ucraina”

Stan a spus că viitoarele discuții sunt deja conturate. Soluția impusă va însemna pierderi pentru Kiev. El consideră că aceste mișcări teritoriale au fost decise și nu mai pot fi evitate.

„Lucrurile astea, Trump trebuie să le rezolve acum, acceptând cedările teritoriale din Ucraina în favoarea Rusiei. Sunt bătute în cuie, Marius, și noi le putem spune acum oamenilor foarte clar și foarte simplu. Pentru Luhansk și Donețk, ucrainenii pleacă acasă.”, afirmă Valentin Stan.

Schimbul de teritorii e, de fapt, o mișcare unilaterală

Comentariul său a continuat cu detalii despre regiunile Herson și Zaporojie, unde scenariul prevede concesii din partea Ucrainei. Stan a punctat că planul nu aduce câștiguri pentru Kiev, ci doar cedări, într-un proces în care Rusia nu renunță la nimic.

„În acele zone unde nu au ajuns încă rușii, trupele ucrainene vor fi retrase. În ceea ce privește Zaporojie și Herson, astea sunt zone pe care Putin le-a păstrat strategic pentru o schemă de negociere. Acele bucăți din Zaporojie și Herson care încă nu au fost ocupate de ruși vor rămâne la ucraineni și se va realiza un schimb de populație. Sau, dacă vrei, schimbul de teritorii de care vorbește Trump este de fapt o mișcare de teritorii ucrainene. Rușii nu dau nimic.”, spune acesta.

