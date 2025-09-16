Valentin Stan: Șeful Statului Major al Belarusului a avertizat polonezii și lituanienii că se îndreaptă dronele spre teritoriile lor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat situația legată de dronele care ar au traversat spațiul polonez și românesc. Analistul a spus că alarma creată nu are acoperire reală și a explicat ce informații au fost transmise de Belarus către Polonia și Lituania. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Stan a arătat că discuția despre drone a fost folosită pentru a crea panică, deși nu s-a confirmat nimic concret.

Români, nu s-a întâmplat nimic

Valentin Stan a vorbit despre modul în care au fost relatate evenimentele cu drone în Polonia și România. El a spus că, de fapt, nu există un incident real care să justifice agitația.

Băi, înțeleg că au fost niște drone prin Polonia și acum venit și pe la noi, nu? Marea frăsuneală a fost cu dronele din Polonia, nu? Și acum a venit una și pe la noi. Deci ce s-a întâmplat, Marius? Fraza corectă este așa. Deci, avem o întrebare. Ce s-a întâmplat, corect? Nada. Români, nu s-a întâmplat nimic. Sigur că atunci când zboară niște drone nu se știe de unde. Nu se știe ale cui. Dar noi presupunem că sunt rusești. Ăsta e un foarte bun prilej să arătăm că trebuie să ne mobilizăm. Și să luptăm, să luptăm, să luptăm, să luptăm. Și să câștigăm.

Belarusul a informat Polonia și Lituania

În continuare, Stan a adus în discuție declarațiile oficiale ale Belarusului, potrivit cărora forțele de apărare aeriană au urmărit drone care și-au pierdut cursul. Acestea ar fi fost semnalate Poloniei și Lituaniei înainte de a se apropia de granițele lor.