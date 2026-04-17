Valentin Stan: Strâmtoarea Ormuz a paralizat planeta, de asta este foarte importantă în războiul din Iran

Profesorul Valentin Stan explică, conform Convenției Națiunilor Unite asupra Dreptului Mării, că fiecare dintre țări are dreptul de tranzit prin interiorul strâmtorii. Țările nu se pot sustrage de la acest acord. Prin urmare, Iranul nu are dreptul să îngrădească libertatea altor țări de a tranzita prin respectiva strâmtoare.

Am aflat că Iranul poate să facă ce vrea el în strâmtoarea Ormuz. Hai să lămurim câteva lucruri legate de această strâmtoare care a paralizat planeta. De aceea are o valoare de întrebuințare în discuția de aici. Convenția Mării, am discutat despre ea. Atenție, mulți specialiști nici nu știu ce a făcut Iranul cu această convenție, au semnat-o, dar n-au ratificat-o. Convenția Mării are valoare universală. Din cauza asta, ceea ce ea a concentrat ca prevederi este deja drept internațional cutumiar. Nu te poți sustrage. Ai semnat, n-ai semnat, ăla ești. Ce spune Convenția? Foarte frumos, vorbește de dreptul de trecere în tranzit. Dreptul de trecere în tranzit, în strâmtorile menționate la articolul cutare: Toate navele și aeronavele se bucură de dreptul de trecere în tranzit, care nu poate fi împiedicat.

Invitatul concluzionează faptul că, în conformitate cu dreptul internațional, acțiunile Iranului sunt abuzive. Indiferent de contextul geopolitic, restul statelor implicate au dreptul să tranziteze în continuare zona.