Valentin Stan: Viața unui american, pentru SUA, nu poate fi comparată cu niciun echipament militar

Statele Unite ale Americii au demarat o acțiune de recuperare a unui soldat american rănit în Iran. Cu toate că misiunea și-a îndeplinit scopul și soldatul a fost salvat, operațiunea a dus la acumularea mai multor pagube de către armata americană. Profesorul Valentin Stan a criticat vocile din spațiul media românesc care au contestat intervenția Statelor Unite.

Acesta susține că armata americană își permite să piardă avioane sau echipamente militare pentru salvarea unui soldat. Valentin Stan este de părere că devotamentul unui luptător este esențial. Un cetățean care și-a pus viața în slujba țării este mai importantă decât pierderile materiale cauzate, spune invitatul.