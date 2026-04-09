Valentin Stan: Viața unui american, pentru SUA, nu poate fi comparată cu niciun echipament militar

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show” transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre intervenția americană în Iran de recuperare a unui militar rănit pe front. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.
Statele Unite ale Americii au demarat o acțiune de recuperare a unui soldat american rănit în Iran. Cu toate că misiunea și-a îndeplinit scopul și soldatul a fost salvat, operațiunea a dus la acumularea mai multor pagube de către armata americană. Profesorul Valentin Stan a criticat vocile din spațiul media românesc care au contestat intervenția Statelor Unite.
Nimeni nu le-a stat în cale, au extras un om, un singur om, din inima teritoriului iranian, fără să-i poată atinge nimeni. Am văzut că se mai lamentau că au pierdut echipamente, alea două, trei avioane pe care le-au distrus ei.
Acesta susține că armata americană își permite să piardă avioane sau echipamente militare pentru salvarea unui soldat. Valentin Stan este de părere că devotamentul unui luptător este esențial. Un cetățean care și-a pus viața în slujba țării este mai importantă decât pierderile materiale cauzate, spune invitatul.
Pentru un pilot american, America are capacitatea să autodistrugă o sută de avioane. Le-au distrus pe toate. Dar viața unui om e mai importantă decât tot ce există pe planeta asta. Iar viața unui luptător care se pune chezaș pentru țara lui, America, nu poate fi comparată cu avioane, cu nave.