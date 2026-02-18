Capitala sub efectele codului roșu de ninsoare. Mesaje Ro-Alert, drumuri închise, curse aeriene anulate, trafic feroviar dat peste cap, copaci căzuți

Capitala și județul Ilfov s-au aflat miercuri dimineață sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente și viscol, fenomenele meteorologice generând blocaje în trafic, probleme în transportul public și numeroase intervenții ale echipajelor de urgență. Autoritățile avertizează populația să evite deplasările cu autoturismul și să folosească, pe cât posibil, mijloace alternative de transport, în condițiile în care situația din teren este în continuare dificilă.

Update 09:20: ISU București-Ilfov a anunțat că, în această dimineață, mai mulți copaci au căzut pe străzi și autoturisme în diferite zone ale Capitalei, printre care Bulevardul Ion Mihalache, Strada Clucerului și Strada Biserica Alexe, afectând și cabluri de curent. Echipajele de intervenție acționează în prezent pentru degajarea carosabilului și restabilirea condițiilor de siguranță.

Update 08:40: Potrivit unui comunicat transmis de Departamentul pentru Situații de Urgență, ninsorile și viscolul au afectat 67 de localități din 21 de județe și București, unde echipele de intervenție au îndepărtat copaci și stâlpi prăbușiți, au evacuat apă și au deblocat 29 de autovehicule rămase în zăpadă. În total, 67 de mașini au fost avariate.

Vremea severă a provocat blocaje în transport, mai multe drumuri fiind închise sau restricționate, 13 curse aeriene fiind anulate sau redirecționate, iar trenurile au înregistrat întârzieri. Totodată, peste 18.000 de consumatori au rămas temporar fără energie electrică, autoritățile mobilizând mii de angajați și utilaje pentru gestionarea situației.

Zboruri anulate și aeronave redirecționate

Ninsoarea abundentă și viscolul au afectat semnificativ traficul aerian. Activitatea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu București Băneasa a fost perturbată, mai multe curse fiind anulate sau deviate către alte aeroporturi.

Conform datelor oficiale, cel puțin patru zboruri au fost anulate, iar alte patru au fost redirecționate, din cauza condițiilor meteo severe care au făcut imposibilă operarea în condiții de siguranță.

Circulația trenurilor, perturbată de copaci căzuți

Probleme majore s-au înregistrat și în transportul feroviar. Traficul trenurilor care urmau să ajungă sau să plece din Gara de Nord a suferit întârzieri de zeci de minute.

Potrivit CFR S.A., circulația feroviară pe Magistrala 300, între stațiile Crivina și Brazi, a fost afectată începând cu ora 02:11, după ce un copac a căzut peste rețeaua de contact, provocând lipsa tensiunii electrice pe firul I de circulație.

Ulterior, în jurul orei 03:15, problema s-a extins și pe firul II, după ce un alt arbore a căzut peste ambele linii de circulație. Echipele de intervenție au constatat avarii suplimentare, inclusiv console rupte, fiind necesară intervenția mai multor echipaje specializate.

Pentru efectuarea lucrărilor în condiții de siguranță, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar pe mai multe sectoare feroviare din zona Brazi – Ploiești. Echipele CFR au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți, înlocuirea elementelor avariate și verificarea instalațiilor, astfel încât circulația să fie reluată în siguranță.

Zeci de mașini avariate și peste 100 de intervenții ale pompierilor

Intervențiile pompierilor au fost numeroase în Capitală și în județul Ilfov. Conform datelor furnizate de ISUBIF, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 06:00, au fost înregistrate peste o sută de intervenții generate de fenomenele meteorologice.

În București, pompierii au intervenit în 91 de situații, fiind îndepărtați 84 de copaci căzuți și șapte elemente de construcție desprinse de vânt. În urma incidentelor, 32 de autoturisme au fost avariate.

În județul Ilfov au fost înregistrate zece intervenții, fiind îndepărtați nouă copaci și un element de construcție desprins, iar opt autoturisme au fost avariate.

Mesaj RO-Alert: populația, sfătuită să evite deplasările

În contextul agravării fenomenelor meteorologice, populația a primit și mesaje de avertizare prin sistemul RO-Alert, prin care cetățenii au fost informați despre codul roșu de ninsoare abundentă, valabil între orele 04:20 și 08:20.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să evite deplasările cu autoturismele și să utilizeze rutele ocolitoare comunicate oficial, dacă deplasarea este absolut necesară. Totodată, cetățenii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale și să consulte platformele dedicate pregătirii pentru situații de urgență.

Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte

Primarul Ciprian Ciucu şi-a petrecut noaptea în cadrul comandamentului de iarnă. Pentru că a fost anunţat Cod Portocaliu de ninsoare și vânt încă de ieri, edilul a scos utilajele şi angajaţii de la salubritate la deszăpezit.

