Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România

Piața internă din România este deschisă pentru produsele agroalimentare importate din Occident, iar în magazinele Kaufland se vinde, deja, ficat de pui adus din Danemarca.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat pe Facebook un material în care arată cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez.

Cât costă ficatul de pui din Danemarca

„Ficatul de pasăre brazilian dă un «liver shot» avicultorilor din Uniunea Europeană! Un kilogram de ficat de pasăre congelat din Brazilia se vinde în Kaufland cu 9,99 lei, în timp ce 1 kg de ficat de pasăre congelat din Danemarca se vinde cu 14,98 lei, iar cel din Polonia cu 14,99 lei/kg.

Cu cât se va vinde un kilogram de ficat de pasăre congelat din Brazilia după intrarea în vigoare a acordului comercial dintre UE și Mercosur?”, se întreabă cei de la APC în finalul materialului.

Așa cum se vede și din imaginea de mai jos, o jumătate de kg de ficat din Danemarca se vinde cu 7,49 lei, adică 14,98 lei/kg.

La vederea prețurilor pentru ficatul importat din Brazilia, mulți bucureșteni au crezut că nu văd bine. Însă, așa cum susține și APC, dacă acum se vinde cu 9,99 lei/kg, oare la ce preț se va comercializa ficatul de pui brazilian după ce Acordul Mercosur semnat de statele UE cu țările din America de Sud va fi reglementat și cu efect în piață? Românii vor carne „ca la mama acasă”, însă de multe ori costul îi determină să se reorienteze spre alte produse.

De remarcat și reacția românilor la postarea APC, de pe Facebook. Cineva a lăsat o întrebare la rubrica de comentarii: „Sunteți protecția consumatorilor sau a producătorilor?”. Răspunsul l-a dat un alt român: „Cred că a producătorilor, nu-i interesează de consumatori”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit

Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola

Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram