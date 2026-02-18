Prima pagină » Actualitate » Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România

Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România

18 feb. 2026, 07:34, Actualitate
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland din România
Cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez, în magazinele Kaufland / Sursa FOTO: Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România

Piața internă din România este deschisă pentru produsele agroalimentare importate din Occident, iar în magazinele Kaufland se vinde, deja, ficat de pui adus din Danemarca.

Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a postat pe Facebook un material în care arată cu cât se vinde 1 kilogram de ficat de pui danez.

Cât costă ficatul de pui din Danemarca

„Ficatul de pasăre brazilian dă un «liver shot» avicultorilor din Uniunea Europeană! Un kilogram de ficat de pasăre congelat din Brazilia se vinde în Kaufland cu 9,99 lei, în timp ce 1 kg de ficat de pasăre congelat din Danemarca se vinde cu 14,98 lei, iar cel din Polonia cu 14,99 lei/kg.

Cu cât se va vinde un kilogram de ficat de pasăre congelat din Brazilia după intrarea în vigoare a acordului comercial dintre UE și Mercosur?”, se întreabă cei de la APC în finalul materialului.

Așa cum se vede și din imaginea de mai jos, o jumătate de kg de ficat din Danemarca se vinde cu 7,49 lei, adică 14,98 lei/kg.

La vederea prețurilor pentru ficatul importat din Brazilia, mulți bucureșteni au crezut că nu văd bine. Însă, așa cum susține și APC, dacă acum se vinde cu 9,99 lei/kg, oare la ce preț se va comercializa ficatul de pui brazilian după ce Acordul Mercosur semnat de statele UE cu țările din America de Sud va fi reglementat și cu efect în piață? Românii vor carne „ca la mama acasă”, însă de multe ori costul îi determină să se reorienteze spre alte produse.

De remarcat și reacția românilor la postarea APC, de pe Facebook. Cineva a lăsat o întrebare la rubrica de comentarii: „Sunteți protecția consumatorilor sau a producătorilor?”. Răspunsul l-a dat un alt român: „Cred că a producătorilor, nu-i interesează de consumatori”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât costă 1 kilogram de ficat de pui adus din Brazilia. Bucureștenii au crezut că este prețul greșit

Ce preț a dat o româncă care studiază în China pe mâncarea pentru o zi. Cât costă o apă plată sau o Cola

Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Forțele ucrainene distrug sistematic apărarea antiaeriană rusă din teritoriile ocupate. Un elicopter Ka-27, lovit în Crimeea
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cele 6 obiceiuri care susțin sănătatea inimii
HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
SONDAJ DE OPINIE Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
09:02
Criză de încredere în Europa. 1 din 5 europeni, inclusiv români, ar prefera ideea unei dictaturi în locul libertății și democrației
FLASH NEWS Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
08:30
Iranul nu a acceptat toate „liniile roșii” ale lui Trump, spune JD Vance, după negocierile de la Geneva
ULTIMA ORĂ Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
08:22
Transportul public din București, puternic afectat de ninsori: autobuzele, tramvaiele și troleibuzele circulă cu dificultate
SĂNĂTATE Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
08:09
Prăjitura care „topește” neuronii și accelerează îmbătrânirea creierului, potrivit dr. Vlad Ciurea. Este una dintre preferatele românilor
ULTIMA ORĂ Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate
08:06
Zăpada a făcut ravagii şi în Argeş. Pe lângă drumurile cu circulaţie îngreunată, a doborât mai mulţi copaci peste maşini şi stâlpii de electricitate

Cele mai noi

Trimite acest link pe