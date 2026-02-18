18 Februarie, calendarul zilei: Yoko Ono împlinește 93 de ani, John Travolta 72. Roberto Baggio face 59 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 18 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născută pe 18 februarie 1933, în Tokyo, Japonia, Yoko Ono este o artistă, cântăreață și activistă pentru pace, cunoscută la nivel internațional atât pentru activitatea sa avangardistă, cât și pentru relația cu John Lennon, membru al trupei The Beatles. Stabilită în Statele Unite, Yoko Ono a devenit o figură importantă a mișcării artistice conceptuale din anii ‘60. Lucrările sale includ performance-uri, instalații și proiecte experimentale care explorează teme precum pacea, libertatea și implicarea publicului în actul artistic. În 1969 s-a căsătorit cu John Lennon, alături de care a organizat celebrele “Bed-Ins for Peace”, acțiuni simbolice împotriva războiului din Vietnam. După moartea lui Lennon, în 1980, Yoko Ono a continuat să promoveze mesajele de pace și să administreze moștenirea artistică a acestuia. De-a lungul carierei, a lansat mai multe albume muzicale și a expus în mari muzee din lume, fiind considerată una dintre cele mai influente artiste avangardiste ale secolului XX.

John Travolta, născut pe 18 februarie 1954, în New Jersey, SUA, este un actor, producător și cântăreț american, considerat una dintre figurile emblematice ale cinematografiei. Și-a început cariera în anii ‘70, devenind cunoscut prin serialul de televiziune Welcome Back, Kotter. A atins rapid faima mondială cu filmele Saturday Night Fever (1977), pentru care a primit o nominalizare la Premiul Oscar pentru cel mai bun actor, și Grease (1978), unde a jucat alături de Olivia Newton-John. După o perioadă de declin în anii ‘80, cariera sa a fost relansată spectaculos în 1994 prin rolul Vincent Vega din Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino. Interpretarea i-a adus o nouă nominalizare la Oscar și l-a readus în prim-planul Hollywoodului. Ulterior, a jucat în filme de succes precum Get Shorty (1995), Face/Off (1997), Primary Colors (1998) și Hairspray (2007). Este pasionat de aviație și deține mai multe licențe de pilot, având propriile aeronave. Viața sa personală a fost intens mediatizată, mai ales căsnicia cu actrița Kelly Preston, cu care a avut trei copii.

Născut pe 18 februarie 1967, în Caldogno, Italia, Roberto Baggio este considerat unul dintre cei mai talentați și carismatici jucători din istoria fotbalului. A evoluat pe postul de mijlocaș ofensiv sau atacant și a impresionat prin tehnica sa rafinată, viziunea de joc și execuțiile spectaculoase. De-a lungul carierei, a jucat la cluburi importante din Italia, precum Fiorentina, Juventus, AC Milan și Inter Milano. Cu Juventus a câștigat titlul în Serie A și Cupa UEFA, iar în 1993 a fost distins cu Balonul de Aur, fiind desemnat cel mai bun fotbalist al lumii. Pe plan internațional, a reprezentat naționala Italiei la trei Campionate Mondiale. A fost unul dintre protagoniștii Cupei Mondiale din 1994, unde a condus Italia până în finală, marcând goluri decisive. Finala împotriva Braziliei a rămas celebră pentru penalty-ul ratat de Baggio la loviturile de departajare. Supranumit “Il Divin Codino” (Divina Codiță), datorită coafurii sale distinctive, Roberto Baggio rămâne o legendă a fotbalului italian și un simbol al eleganței și creativității în sport.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1745: Alessandro Volta 🇮🇹⚡ a inventat pila electrică, iar numele său a fost dat unității de tensiune electrică (volt)

🎂1883: Nikos Kazantzakis 🇬🇷✒️ cel mai tradus scriitor grec al secolului XX. A devenit cunoscut în 1964 când a fost lansat filmul Zorba Grecul, bazat pe romanul cu același nume scris de acesta

🎂1898: Enzo Ferrari 🇮🇹🏎 pilot de curse și antreprenor, fondatorul echipei de curse auto de Mare Premiu Scuderia Ferrari, și al mărcii de automobile Ferrari. A trăit 90 de ani

🎂1911: Daisuke Katō 🇯🇵🎬 actor japonez, a apărut în peste 150 de filme, printre care Rashomon (1950), Ikiru (1952), Cei șapte samurai (1954) și Yojimbo (1961) ale lui Akira Kurosawa

🎂1925: George Kennedy 🇺🇸🎬 cunoscut prin rolurile Carter McKay în serialul Dallas, respectiv Ed Hocken în seria Un polițist cu explozie întârziată. În 1968 a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar (Cool Hand Luke)

🎂1932: Milos Forman 🇨🇿🎥 2 Oscaruri pentru regie: One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), Amadeus (1984)

🎂1933: Yoko Ono 🇯🇵🇺🇸🎤 cunoscută pentru lucrările sale de avangardă dar mai ales pentru mariajul cu John Lennon

🎂1933: Sir Bobby Robson 🇬🇧⚽️ a antrenat șapte cluburi europene și Echipa națională de fotbal a Angliei de-a lungul carierei sale. A fost făcut Knight Bachelor în 2002, a fost inclus ca membru English Football Hall of Fame în 2003 și a fost președinte de onoare al Ipswich Town FC

🎂1934: Paco Rabanne 🇪🇸🇫🇷👔

🎂1938: Ion Stendl 🇷🇴🎨 doctor în Arte Vizuale, personalitate de prim rang a artei românești

🎂1950: Cybill Shepherd 🇺🇸🎬 Taxi Driver (1976), Moonlighting (1985 – 1989)

🎂1954: John Travolta 🇺🇸🎬 Saturday Night Fever, Grease, Pulp Fiction

🎂1955: Constantin Cotimanis 🇷🇴🎬

🎂1965: Dr. Dre 🇺🇸🎤 fondatorul și patronul Aftermath Entertainment și co-formatorul Death Row Records. De-a lungul carierei sale, a produs multe albume în parteneriat cu Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent și Nate Dogg

🎂1967: Roberto Baggio 🇮🇹⚽️ a evoluat cu Italia la trei Campionate Mondiale, în perioada 1990-1998. Este considerat pe larg unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor

🎂1967: Colin Jackson 🇬🇧🏃🏾 specializat în proba de 110 m garduri, campion mondial în 1993 și 1999, și vicecampion olimpic în 1988

🎂1973: Claude Makélélé 🇨🇩🇫🇷⚽️

🎂1974: Evgheni Kafelnikov 🇷🇺🥎 poziția 1 în ierarhia ATP, timp de 6 săptămâni, în 1999. A câștigat Roland Garros 1996 și Australian Open 1999

🎂1975: Igor Dodon 🇲🇩🗣 președinte în perioada 2016-2020

🎂1975: Gary Neville 🇬🇧⚽️ cel mai selecționat fundaș dreapta din echipa națională a Angliei

🎂1980: Cezar Ouatu 🇷🇴🎹 interpret de operă (contratenor și tenor), pop-opera și pianist

🎂1983: Roberta Vinci 🇮🇹🥎 A câștigat alături de Sara Errani toate cele 4 turnee de Grand Slam. A reușit să câștige alături de echipa Italiei Fed Cup în 2006, 2009, 2010, 2013

🎂1984: Lucian Burdujan 🇷🇴⚽️

🎂1984: Carlos Kameni 🇨🇲⚽️

🎂1986: Horațiu Pungea 🇷🇴🏈

🎂1987: Cristian Tănase 🇷🇴⚽️

🎂1994: Rose Williams 🇬🇧🎬

Decese 🕯

🕯️1405: Timur Lenk ⚔️ întemeietorul imperiului turco-mongol al Timurizilor

🕯️1546: Martin Luther 🇩🇪✝️ primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice-Luterane

🕯️1564: Michelangelo Buonarroti 🇮🇹🎨 a fost, alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada de vârf a Renașterii Italiene. A creat frescele Capelei Sixtine și celebra sculptură David, statuie de marmură albă care măsoară 4,34 metri (5,17 metri împreună cu soclul)

🕯️1851: Carl Gustav Jacob Jacobi 🇩🇪🧮 matematician. În 1828, concomitent cu Abel, a creat teoria funcțiilor eliptice

🕯️1873: Vasil Levski 🇧🇬🗣 revoluționar și erou național al Bulgariei

🕯️1964: George Lövendal 🇷🇴🎨 pictor de origine danezo-norvegiană, care a activat în România

🕯️1967: Robert Oppenheimer 🇺🇸☢️ printre cei creditați drept „părinte al bombei atomice” pentru rolul avut în Proiectul Manhattan

🕯️2001: Dale Earnhardt 🇺🇸🚘🏁 cel mai bun pilot din istoria NASCAR, a câștigat de 7 ori NASCAR Winston Cup (1980, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994) fiind, alături de Richard Petty, singurul pilot cu 7 titluri în acest campionat

🕯️2013: Damon Harris 🇺🇸🎤 The Temptations

🕯️2020: Flavio Bucci 🇮🇹🎬 cunoscut pentru interpretarea tâlharului Blackie în filmul L’ultimo treno della notte (1975) al lui Aldo Lado, al pianistului orb Daniel în filmul Suspiria (1977) al lui Dario Argento și al preotului militant antimafia Don Manfredi Santamaria în prima parte a serialului TV Caracatița (1984)

🕯️2025: Gene Hackman 🇺🇸🎬 Oscar pentru cel mai bun actor în 1972 pentru rolul Jimmy „Popeye” Doyle în Filiera Franceză (The French Connection). Alte roluri și filme memorabile: Buck Barrow în Bonnie și Clyde, Șeriful „Little Bill” în Unforgiven, Mississippi în flăcări, Conversation, Runaway Jury, Crimson Tide, The Firm, Scarecrow și Lex Luthor în Superman

Calendar 🗒

🗒1395: Regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, a acordat privilegii comerciale negustorilor brașoveni

🗒1563: Franța este zguduită de atentatul asupra Ducelui de Guise, cel mai înfocat nobil catolic ostil toleranței față de protestanți. François de Guise atins de un glonț va muri șase zile mai târziu

🗒1790: A apărut la Iași periodicul Courier de Moldavie, primul ziar rusesc de propagandă tipărit pe teritoriul României

🗒1853: La Viena a avut loc Atentatul asupra Împăratului Francisc Iosif I

🗒1854: A început construirea liniilor de telegraf electric București-Giurgiu, București-Ploiești-Brașov, Timișoara-Lugoj-Orșova, făcându-se astfel legatura dintre liniile telegrafice din Țara Românească și cele din Transilvania

🗒1929: A avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la Radiodifuziunea Română

🗒1930: Descoperirea celei de-a noua planete a Sistemului Solar, Pluto, de către astronomul american Clyde Tombaugh, de la Observatorul Lowell, aflat la Flagstaff, statul Arizona. În 2006, Pluto va fi retrogradată la statutul de planetă pitică

🗒1941: Pentru a asigura ordinea tulburată de rebeliunea legionară din ianuarie 1941, generalul Ion Antonescu a inițiat o serie de decrete printre care și Decretul din 18 februarie 1941 prin care instituțiile și întreprinderile mai importante din țară au fost militarizate, indiferent dacă erau proprietate de stat sau privată

🗒1952: Grecia și Turcia au aderat la NATO

🗒2001: Agentul FBI Robert Hanssen este arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei. În cele din urmă este condamnat la închisoare pe viață

🗒2005: Hăituirea și vânătoarea vulpilor, una din distracțiile preferate ale nobilimii, este interzisă în Anglia și Țara Galilor

🗒2006: Are loc cel mai mare concert al trupei The Rolling Stones, în fața a aproximativ 1,2 milioane de oameni pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro

🗒2010: Editura Mannheim Brockhaus vinde manuscrisul memoriilor lui Giacomo Casanova (Histoire de ma vie) către Ministerul francez al Culturii, pentru 7,2 milioane de euro. În acest moment, este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un manuscris

🗒2017: Filmul Ana, mon amour, al regizorului Călin Peter Netzer, a câștigat Ursul de Argint, pentru cea mai bună contribuție artistică, în cadrul galei de premiere a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Premiul a fost acordat Danei Bunescu pentru montajul filmului

🗒2021: Misiunea NASA Mars 2020 (care conține roverul Perseverance și drona elicopter Ingenuity) aterizează pe Marte la craterul Jezero, după șapte luni de călătorie

