Ciprian Ciucu e la deszăpezit de azi-noapte. Primăria a pus la dispoziţie şi un număr de telefon pentru sesizări

Primarul Ciprian Ciucu şi-a petrecut noaptea în cadrul comandamentului de iarnă. Pentru că a fost anunţat Cod Portocaliu de ninsoare și vânt, edilul a scos utilajele şi angajaţii de la salubritate la deszăpezit.

Au intervenit şi primăriile de sector, mai anunţă Ciucu, prin intermediul unei postări pe facebook.

„Nu au fost sesizate momentan probleme deosebite, în afara evidenței că ninge puternic. Operatorii de Salubrizare ai Sectoarelor, cei care sunt responsabili cu deszăpezirea, par mobilizați. Rezultatele le vom vedea dimineață. Primăriile de sector intervin cu: 378 de utilaje; 2.750 operatori (920 persoane în tura de noapte și 1.830 persoane mâine, în tura de zi); 18.626 tone de material antiderapant solid și lichid. Prioritate au arterele principale, pantele, rampele, podurile, stațiile STB, trecerile de pietoni, zona unităților de învățământ, a spitalelor și instituțiilor publice. Preluăm sesizări non-stop la numărul 0800 800 868″, a transmis primarul capitalei.

