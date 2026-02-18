Criză politică majoră în Peru. Congresul din Lima a decis demiterea președintelui țării pentru a doua oară în patru luni

Peru traversează o nouă criză politică după ce Congresul din Lima a votat punerea sub acuzare a președintelui Jose Jeri, la doar patru luni după înlăturarea Dinei Boluarte și a opta schimbare de lider în mai puțin de un deceniu. Decizia vine într-un context de instabilitate profundă, cu doar două luni înainte de alegerile generale.

Jose Jeri, în vârstă de 39 de ani, preluase funcția de președinte interimar în octombrie 2025, după ce chiar el prezidase procedura de demitere a predecesoarei sale, Dina Boluarte. El devine astfel al șaselea președinte peruan din ultimii zece ani care părăsește funcția înainte de finalul mandatului, unul dintre lideri demisionând la doar câteva zile de la preluarea puterii, scrie The New York Times, citat de Mediafax.ro.

Moțiunea de punere sub acuzare a fost adoptată cu 75 de voturi pentru, 24 împotrivă și 3 abțineri. Legislativul urmează să voteze miercuri pentru desemnarea unui nou lider, lăsând temporar președinția vacantă, potrivit experților citați de presa internațională.

Peru va organiza alegeri generale pe 12 aprilie, iar transferul oficial al puterii este programat pentru 28 iulie. José Jerí nu este candidat, legislația peruană interzicând realegerea consecutivă a președinților.

Întâlnirea care i-a adus demiterea președintelui peruan

Decizia Congresului a fost luată în urma acuzațiilor potrivit cărora Jeri ar fi avut întâlniri neoficiale cu oameni de afaceri chinezi, fără a le declara conform obligațiilor legale. Procurorul general a deschis o anchetă pentru posibilă sponsorizare ilegală și trafic de influență în formă agravantă.

Controversa a izbucnit după apariția unor videoclipuri care îl arătau pe Jeri intrând într-un restaurant și un magazin din Lima deținute de Yang Zhihua, un om de afaceri chinez bogat, aflat sub supravegherea autorităților. Presa locală a relatat că unul dintre magazinele acestuia fusese închis pentru încălcarea unei ordonanțe municipale, iar la trei zile după închidere, un organism federal de reglementare a anulat actul normativ care dusese la sancțiune.

Jose Jeri a recunoscut autenticitatea imaginilor și a admis în fața parlamentarilor că nu a raportat vizitele respective, deși legea peruană obligă președinții să își înregistreze activitățile oficiale. În timpul audierilor, el a refuzat să furnizeze înregistrările telefonice și a declarat că îl cunoștea pe Yang înainte de a deveni președinte.

Jeri a susținut că omul de afaceri a refuzat să îi permită să plătească pentru dulciuri și tablouri „pentru că era amabil cu mine”. Explicațiile nu au calmat criticile, parlamentari din toate taberele politice cerând demiterea sa.

Scandalul s-a amplificat după ce emisiunea Cuarto Poder a relatat că un alt om de afaceri chinez, Ji Wu Xiaodong, aflat în arest la domiciliu într-o anchetă privind exploatarea forestieră ilegală, ar fi vizitat palatul prezidențial de trei ori în timpul mandatului lui Jerí. Președintele le-a spus parlamentarilor că Ji Wu era un prieten al lui Yang și că nu îl cunoaște bine.

Jose Jeri și-a acuzat rivalii politici că au divulgat filmările pentru a influența alegerile viitoare. Sondajele indică o scădere cu 10 puncte procentuale a ratei sale de aprobare, de la 51%, după izbucnirea scandalului.

Criză politică prelungită în Peru

Din 2016, mai mulți președinți au fost puși sub acuzare, forțați să demisioneze sau anchetați penal.

Criza actuală urmează înlăturării din funcție, în urmă cu patru luni, a Dinei Boluarte, unul dintre cei mai nepopulari lideri din ultimele decenii, pe fondul nemulțumirilor publice legate de creșterea criminalității.

Boluarte ajunsese la putere în 2022, după ce predecesorul său, Pedro Castillo, a încercat să dizolve Congresul și să reformeze sistemul judiciar. Acesta a fost rapid demis și arestat, fiind condamnat ulterior la 15 ani de închisoare pentru conspirație și rebeliune.

Instabilitatea este alimentată și de trecutul recent al liderilor peruvieni. Alejandro Toledo a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru luare de mită, iar Ollanta Humala a fost condamnat pentru spălarea fondurilor de campanie legate de compania Odebrecht.

Alberto Fujimori, liderul autoritar al anilor 1990, a petrecut peste un deceniu în închisoare pentru încălcări ale drepturilor omului și corupție, fiind grațiat controversat în 2023. El a murit în 2024, la vârsta de 86 de ani.

