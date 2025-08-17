Valentin Stan: „Trump nu spune în nicio clipă că americanii vor da garanții de securitate”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat cum au decurs discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin. El a subliniat că tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina este o iluzie europeană, nu o realitate americană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Trump a vorbit despre schimbul de teritorii, nu despre garanții de securitate

Valentin Stan a precizat că atunci când Donald Trump a confirmat că a discutat pe tema Ucrainei, se referea strict la o posibilă negociere teritorială, nu la angajamente militare.

„Fii atent acum, aici, la mine. În schimbul de idei pe care tu l-ai dat îi spune așa lui Trump: Domnule președinte, este problema asta acuma, a schimbului de teritorii, a garanțiilor de securitate pe care ar trebui să le dăm în afara NATO pentru ceea ce se va întâmpla în Ucraina și continuă pe fir. Trump îi zice da, despre asta am discutat. Fii atent, Marius, când Trump spune despre asta am discutat, se referea la schimbul de teritorii, nu la garanții de securitate oferite după aceea de SUA Ucrainei, pentru a se menține integritatea teritorială a Ucrainei. Nu există așa ceva.”, afirmă Valentin Stan.

Valentin Stan: „America nu dă garanții de securitate”

Analistul a adăugat că inițiativele europene, precum ideea lui Emmanuel Macron privind trupe de reasigurare, nu sunt luate în serios de Statele Unite. Americanii nu vor să își asume astfel de obligații.

„Povestea cu forțele de reasigurare a lui Macron, aiureala europeană că mergem noi acolo, trecem și prin România la o adică, în caz de acord de pace, ca să păzim, nu-i așa? Să nu care cumva rușii să încalce acordul. Americanii s-au distanțat de asta. America nu dă garanții de securitate. Și am să-ți arăt acum ce înseamnă garanție de securitate.”, explică acesta.

