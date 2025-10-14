Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivul pentru care Nicușor Dan nu merge la diverse întruniri diplomatice externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Îți dai seama ce însemna să se ducă la recepția oferită de Trump? Cum s-a dus cu Macron în Danemarca, la perechea regală? Tu îți dai seama cum era acuma? Acum îi punea zgardă, tu înțelegi, și-l punea să meargă în patru labe.

