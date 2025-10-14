Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre motivul pentru care Nicușor Dan nu merge la diverse întruniri diplomatice externe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre motivul pentru care Nicușor Dan nu merge la diverse întruniri diplomatice externe. Ironic, istoricul susține că președintele Dan nu poate pleca fiindcă apără țara de ruși. Acesta este motivul invocat de istoric, pentru care Dan nu poate merge la ONU. Acesta se întreabă și cum ar arăta Nicușor Dan la o recepție la Casa Albă.
S-au gândit la asta când l-au ales? Cred că la asta s-au gândit. În sfârșit, așa e… Deci trebuie să ne apere de ruși, mă. De asta a rămas el… Deci el nu poate să plece la ONU, el nu poate să plece… N-o să avem timp, că-ți arătam niște chestii de protocol. Apropo, îți dai seama ce însemna să se ducă la recepția oferită de Trump? Cum s-a dus cu Macron în Danemarca, la perechea regală? Tu îți dai seama cum era acuma? Îl ducea cu zgarda. Acum îi punea zgardă, tu înțelegi, și-l punea să meargă în patru labe. Deci acum știm de ce el nu pleacă… Și nici tu n-ai pleca, dacă ar trebui să aperi țara de ruși. Doamne ferește. Mai vezi pe cineva care pleacă în Europa? Pleacă Orban? Nu pleacă. Pleacă Friedrich Merz? Pleacă Macron? Nu, tati! Stau toți acolo în tranșee…