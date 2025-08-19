Valentin Stan: „ZELENSKI va fi pus în fața faptului împlinit – Ori îți convine tratatul, ori pierzi Ucraina”

În ediția din 18 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a vorbit despre situația complexă în care se află președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în relația cu liderii occidentali, în special cu fostul președinte american Donald Trump. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Potrivit lui Valentin Stan, Volodimir Zelenski nu va primi niciun sprijin substanțial din partea europenilor, iar negocierile cu Trump vor fi extrem de dure și pline de condiții stricte.

„Zelenski nu va avea niciun sprijin din partea europenilor. Trump îi va pune ceva pe masă după ce se retrage de la întâlnirea cu presa, iar ce îi pune pe masă lui Zelenski sună așa: Ori accepti planul ăsta, ori de mâine primești arme doar din ce cumpără Europa de la mine. Iar ce cumpără Europa nu-ți ajunge nici două luni. Așadar, cedezi cât scrie aici în plan sau cedezi tot până la sfârșitul anului? Adică nu 20% din Ucraina, ci 40%” , spune Valentin Stan.

Analistul face referire la o „trilaterală” care urmează să aibă loc în următoarele zile. Această trilaterală va aduce la masa negocierilor toate părțile relevante și va decide direcțiile de urmat în această criză complexă.